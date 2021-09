La classifica delle auto più vendute ad agosto 2021

editato in: da

Le auto più vendute in Italia a maggio 2021

Ci sono delle vetture che, da anni, detengono il primato di auto più vendute in Italia, preferite dai cittadini del Bel Paese per caratteristiche che le differenziano da altri migliaia di modelli simili sul mercato. In questo articolo vediamo quali sono state le auto più vendute nel mese di agosto 2021.

Un mese che, come avevamo già visto, purtroppo è stato segnato da un calo delle immatricolazioni totali in Italia, nonostante i nuovi incentivi entrati in vigore a partire dal 2 agosto. La situazione del mese scorso è comunque stata tragica, più del mese di luglio, ma vediamo quali sono stati i modelli preferiti dagli italiani, contando che il totale di macchine vendute è stato di sole 65.185 unità, poco più della metà di quelle immatricolate a luglio 2021.

Il crollo delle vendite riguarda tutti i segmenti del mercato, anche se le utilitarie oggi sono le più vendute, dopo i SUV, che riscuotono un gran successo in questi anni. Vediamo quali sono le auto più vendute ad agosto 2021:

Renault Clio , in ultima posizione, vendute 1.325 unità ad agosto 2021;

, in ultima posizione, vendute 1.325 unità ad agosto 2021; Fiat 500X , 1.388 auto immatricolate per il SUV Fiat tra i più amati dai clienti italiani oggi;

, 1.388 auto immatricolate per il SUV Fiat tra i più amati dai clienti italiani oggi; Jeep Compass all’ottavo posto, con 1.637 immatricolazioni. Il famoso SUV statunitense continua a conquistare la clientela del Bel Paese;

all’ottavo posto, con 1.637 immatricolazioni. Il famoso SUV statunitense continua a conquistare la clientela del Bel Paese; settimo posto per Toyota Yaris , in leggero calo rispetto al mese di luglio, che l’aveva vista in sesta posizione. Ad agosto 2021 ha venduto 1.738 unità. L’Auto dell’Anno è una delle più apprezzate in Italia;

, in leggero calo rispetto al mese di luglio, che l’aveva vista in sesta posizione. Ad agosto 2021 ha venduto 1.738 unità. L’Auto dell’Anno è una delle più apprezzate in Italia; Jeep Renegade in sesta posizione nella classifica delle dieci auto più vendute ad agosto 2021, il SUV vede 1.752 immatricolazioni il mese scorso;

in sesta posizione nella classifica delle dieci auto più vendute ad agosto 2021, il SUV vede 1.752 immatricolazioni il mese scorso; Ford Puma è quinta nella Top Ten, con le sue 1.864 immatricolazioni, dopo alcuni mesi di calo, torna ad essere una delle auto più apprezzate dagli italiani;

è quinta nella Top Ten, con le sue 1.864 immatricolazioni, dopo alcuni mesi di calo, torna ad essere una delle auto più apprezzate dagli italiani; a un passo dal podio invece, al quarto posto, Renault Captur con 1.752 immatricolazioni.

E quali sono le auto più vendute? La Top 3 è composta da: