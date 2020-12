La classifica delle auto più efficienti sul mercato

editato in: da

Dall’EuroNCAP che tutti conosciamo, lo scorso anno è nato anche il Green NCAP, per la valutazione dell’efficienza delle auto che sono vendute sul mercato europeo. In seguito ai recenti test, sono stati pubblicati i risultati.

Le valutazioni sono state effettuate su 24 modelli di auto dotati di differenti tipologie di motorizzazione, il Green NCAP infatti non fa test solo sulle auto elettriche o con motori endotermici, ma sulle differenti categorie di motorizzazione, andando così a stilare poi una graduatoria generale in cui vengono indicate le vetture maggiormente efficienti, a seconda di differenti parametri, grazie a test ancora più rigidi e rigorosi di quelli che sono previsti dal ciclo WLTP.

Il Green NCAP è una costola dell’EuroNCAP che conosciamo molto bene, abbiamo parlato spesso infatti dei suoi test. È stata la FIA, in collaborazione con ACI e altri club in Europa, a volerne la nascita, insieme a differenti enti nazionali e università di 8 differenti Stati. Si tratta quindi di un ente giovane, che lavora dal 2019 e che usa dei laboratori di proprietà, senza avere il bisogno di chiedere l’utilizzo di strutture esterna alle Case auto. Questo è il motivo per cui è assolutamente garantita la totale indipendenza nelle valutazioni.

I test sulle auto vengono effettuati in laboratorio, ad una temperatura di 14°C, a pieno carico e con l’aria condizionata, l’infotainment e tutte le varie utenze presenti a borso accese. Oltre a questi test, ne vengono realizzati anche degli altri sottoponendo le vetture a temperature estreme e a prove di resistenza di alcuni elementi meccanici. Le macchine vengono poi testate su strade aperte al pubblico, il tutto viene regolato dal protocollo RDE (Real Driving Emissions), sottoponendo i veicoli a temperature dai -7 ai +35 gradi e fino a 1.300 metri di altitudine.

Una volta eseguiti tutti i test previsti dal Green NCAP, viene stilato il pagellino di ogni auto, che misura anche l’impatto ambientale dei vari modelli, ovvero quali sono le emissioni per la produzione di un singolo modello e anche quelle che riguardano la tipologia di alimentazione. Vediamo quali sono i risultati ottenuti dalle 24 auto testate di recente.

In testa troviamo due auto elettriche, 5 stelle e massimo dei voti in tutto. Hyundai Kona è prima in assoluto per un soffio, con un consumo medio di 22,2 kWh/100 km contro i 22,3 della Renault Zoe; il consumo medio per entrambe è di 29,9 kWh/km. Toyota C-HR 1.8 benzina al terzo posto con 3 stelle e mezzo, voto 6 per le emissioni, 6,9 per l’efficienza energetica e 5,4 per l’impatto ambientale.

Fuori dal podio troviamo Mercedes Classe C 220D al quarto posto, 3 stelle, voto 7 per le emissioni, 5,7 per l’efficienza energetica e solo 2,9 per l’impatto ambientale. Peugeot 2008 1.2 PureTech da 110 CV (generazione precedente, non quella attualmente in vendita) completa la Top 5 e ottine 3 stelle, voto 4,7 per le emissioni, 6,2 per l’efficienza energetica e 5,1 per l’impatto ambientale.