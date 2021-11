La classifica delle auto nuove più affidabili

Una delle classifiche più interessanti che riguarda l’affidabilità delle auto oggi è quella realizzata in USA dalla storica rivista Consumer Reports. Chiaramente riguarda la situazione del mercato statunitense, ma attraverso questa graduatoria riusciamo a farci un’idea di quelle che sono le auto più affidabili anche in Europa.

Consumer Reports ha stilato la graduatoria usando i dati che sono stati forniti dai lettori iscritti. Fiat, Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, Dodge, Polestar, Mitsubishi, Maserati, sono i brand meno usati, per questo motivo non sono stati presi in considerazione nell’indagine realizzata dalla rivista americana. Per riuscire a realizzare la classifica, gli esperti hanno preso in considerazione differenti fattori e problemi che si sono verificati a bordo dei vari veicoli negli ultimi 3 anni, dando un punteggio che va da 1 a 100 ad ogni modello. Le auto prese in considerazione in tutto sono state più di 300.000.

In classifica ci sono 28 marchi in tutto, in vetta c’è Lexus, brand premium di Toyota, e seguono Mazda e Toyota, poi Infiniti (di proprietà di Nissan), e tra le americane invece la migliore è Buick, di General Motors. E i marchi europei? Bisogna scendere al decimo posto per vedere la prima Casa del Vecchio Continente, in classifica infatti MINI appare prima di tutti gli altri. Agli ultimi posto compaiono Tesla, Lincoln (Gruppo Ford) e Jeep.

Il punteggio medio delle Case auto asiatiche è stato di gran lunga superiore rispetto a quello dei brand europei (62 contro 44, 42 punti i marchi USA). Che dire invece sui segmenti auto? I SUV, modelli più amati oggi in tutta Europa, risultano essere però meno affidabili rispetto alle station wagon, alle berline, alle cabrio e alle coupé. Pick-up e monovolume i peggiori.

Lexus GX (su base Toyota Land Cruiser) è in cima alla classifica come modello più affidabile in USA. La Kia Niro elettrica e la Toyota Prius vengono subito dopo, sul podio. Mercedes GLE invece si posiziona in fondo, all’ultimo posto della graduatoria. Ford Explorer e Mustang vanno un po’ meglio, e invece la Model Y di Elon Musk (che sarà prodotta a Berlino) è tra le dieci meno affidabili. Le tecnologie a bordo sono quelle che riscontrano la maggior parte dei problemi auto, soprattutto per quanto riguarda il sistema d’infotainment.