Negli ultimi anni le vetture alimentate a gasolio sono state additate come le più inquinanti, nonostante di recente sia stato dimostrato che non è così, visto che le nuove motorizzazioni diesel vantano emissioni di CO2 anche inferiori agli stessi modelli a benzina. Nonostante i pareri contrastanti e le critiche, comunque, c’è chi ancora preferisce le vetture a gasolio.

Si tratta soprattutto degli automobilisti che, spesso per motivi di lavoro, sono costretti a fare tanti chilometri ogni giorno e intendono quindi risparmiare sul carburante e consumare meno. In Italia le auto diesel continuano ad essere molto vendute, secondo i dati ufficiali infatti le immatricolazioni da gennaio ad agosto 2021 sono state 255.769 in tutto. Vediamo quali sono stati i modelli di maggiore successo nel Bel Paese quest’anno, nonostante la situazione post lockdown, dovuto alla pandemia di Coronavirus, stia mettendo davvero in ginocchio tutto il settore, anche a causa della crisi dei semiconduttori (di cui abbiamo parlato) che sembra non dare tregua al mercato.

Secondo i dati Unrae, la classifica delle auto diesel più vendute in Italia tra gennaio e agosto 2021 si apre con Volkswagen T-Roc al decimo posto, con 6.438 unità. L’auto vanta una gamma di motori benzina turbo 1.0 e 1.5 e 2.0 turbo da 330 cavalli, ma offre anche un turbodiesel 2.0 Tdi da 110 o 150 cavalli. Prezzi di listino a partire da 25.050 euro.

Segue BMW Serie 1 al nono posto, con 6.801 unità. La terza generazione della berlina compatta quest’anno offre la novità epocale della trazione anteriore. Prezzi a partire da 34.250 euro. Vende invece 7.373 unità Audi Q3, il SUV compatto premium guadagna l’ottava posizione della classifica, con prezzi a partire da 35.000 euro. Troviamo poi la versione rinnovata di Peugeot 2008 al settimo posto delle auto diesel più vendute, con 8.488 immatricolazioni e prezzi che partono da 21.050 euro.

Sesta posizione per Fiat Tipo con 8.576 unità vendute dal mese di gennaio al mese di agosto 2021, listino prezzi da 18.750 euro. Torniamo ai SUV anche al quinto posto, con l’affascinante Volkswagen Tiguan, venduto in 9.406 unità e prezzi da 31.750 euro. A un passo dal podio Jeep Compass, quarta posizione e 11.551 unità vendute in Italia. Il prezzo di partenza è di 28.750 euro.

E finalmente saliamo sul primo gradino del podio, con il SUV Peugeot 3008 in terza posizione a 12.192 unità vendute nei primi otto mesi dell’anno (da 29.500 euro), secondo posto per Jeep Renegade, con un totale di 12.535 immatricolazioni da gennaio ad agosto 2021 e prezzi che partono da 24.250 euro. E infine, in cima alla classifica delle auto diesel più vendute in Italia oggi c’è la Fiat 500X (lanciata di recente nella special edition RED), con 15.564 unità e prezzi a partire da 21.750 euro.