La citycar elettrica più venduta in Europa: è ancora lei

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un dettaglio della Nuova 500 elettrica, la più venduta

Passano gli anni, ma i risultati sono sempre gli stessi anche grazie a una progettualità che sta seguendo a pieno i piani della Casa. Fiat, infatti, anche nel primo semestre del 2023 conferma la propria leadership non solo a livello europeo, ma anche e soprattutto a livello globale. Un traguardo che fa sorridere il marchio nostrano, che può brindare anche all’ennesimo successo della Nuova 500 che si conferma come BEV più venduta in assoluto nel Vecchio Continente.

500, un cammino elettrizzante

Numeri di vendite che fanno ancora una volta brindare Fiat, Casa di certo abituata a far festa per gli importanti traguardi sul mercato che però, va sottolineato, sono tutt’altro che scontati. Perché in un’epoca in cui la crisi economica si è intrecciata anche con quella dei semiconduttori, che ha portato sempre più clienti a virare verso il mercato delle auto usate, raggiungere ingenti livelli di vendita è tutt’altro che certo anche se porti con te anni di storia nel mondo dell’automotive.

Ma la storia insegna e Fiat, negli anni, è sempre stata ottima discente. Così in Europa si conferma leader nel mercato delle citycar e, soprattutto, porta ancora una volta la Nuova 500 elettrica sul gradino più alto del podio.

500, infatti, è la BEV Stellantis più venduta in assoluto, l’elettrica più venduta nei segmenti A e B e tra i primi cinque di tutti i segmenti in Italia, Germania, Francia e Spagna, oltre a essere la Fiat più premiata di tutti i tempi. In Italia, invece, la Casa del Lingotto ottiene una quota di mercato del 12,8% e l’iconica Fiat Panda è la vettura più venduta sul mercato.

Guardando ad altre parti del globo, anche la performance nella regione MEA è notevole, soprattutto nel mercato turco dove Fiat è leader con il 18,2% di quota di mercato, grazie anche alla Fiat Tipo che è il veicolo più venduto in Turchia. Ed è anche stata tracciata la strada per il suo ulteriore futuro allargamento nel territorio africano, rientrando in Algeria e ponendo le basi per la produzione della 500 Hybrid, la prima ibrida venduta in Algeria, e del Doblò nel Paese, presso lo stabilimento di Tafraoui-Orano, entro la fine del 2023.

Un semestre di successo

Numeri, come detto, che esaltano Fiat e la spingono a fare sempre meglio. Perché nel primo semestre del 2023 il marchio ha confermato la sua leadership globale con risultati significativi. Nei primi sei mesi dall’anno, infatti, la Casa ha dimostrato la sua forza e la sua unicità grazie a una distribuzione geografica delle vendite ben bilanciata che rende il marchio più resistente e anticiclico.

Si tratta del brand automobilistico più venduto in Sud America, con una quota di mercato del 14,1% e il leader assoluto in Brasile, il più importante mercato extraeuropeo per il marchio italiano globale, con il 22% di quota di mercato. Inoltre, Fiat Strada è il secondo veicolo più venduto in Brasile e il primo tra i veicoli commerciali leggeri.

Risultati straordinari che fanno il paio con quanto registrato anche in Europa, dove Fiat ha brindato alle 271.800 unità su 645.000 vendute a livello globale nei primi sei mesi del 2023.

E ovviamente non può mancare il commento orgoglioso di Olivier Francois, CEO Fiat e CMO Global di Stellantis, che ha sottolineato come Fiat sia uno dei marchi più redditizi e globali del Gruppo. “Ha confermato ancora una volta il suo successo globale, contribuendo in modo sostanziale agli eccellenti risultati del Gruppo, ha dimostrato di essere il primo marchio Stellantis in termini di volume nel primo semestre 2023 con 645.000 unità, registrando un +10% a livello globale rispetto allo scorso anno” ha sottolineato il CEO.

Numeri che, analizza Francois, portano a essere leader in 3 mercati principali come Brasile, Italia e Turchia e in 3 regioni diverse, vendendo più del 50% del totale al di fuori del territorio nazionale, dato unico nel settore automobilistico.

E parlando della Nuova 500, Francois è certo: “Stiamo guidando la conversione alla mobilità urbana sostenibile grazie alla nostra Nuova 500 – un’icona globale 100% elettrica – che è la prima city car elettrica in Europa. E continueremo a guidare il percorso di elettrificazione con il lancio della Fiat Topolino e della nuova Fiat 600e, che sono i primi nuovi modelli basati su piattaforma Stellantis”.