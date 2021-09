City Transformer, l’auto che si restringe per parcheggiare

City Transformer è la start up israeliana madre di questo progetto innovativo, presentato per la prima volta al pubblico in questi giorni al Salone di Monaco. L’azienda porta sul mercato una citycar elettrica dai contenuti originali, la sua caratteristica unica è la capacità di ‘ridimensionarsi’, la larghezza del veicolo è variabile, per dare priorità al comfort, ma anche all'agilità nei parcheggi.

L’auto si restringe fino a 1 metro per parcheggiare, si modificano infatti le carreggiate, restringendosi di ben 40 cm insieme con l'estensione dei passaruota; la vettura EV inoltre è lunga solo 2,5 metri e consente a ben quattro unità di City Transformer di occupare un unico parcheggio standard (rispettando le normative). Si tratta nello specifico della prima soluzione di mobilità completamente elettrica al mondo che trasforma in modo intelligente la sua larghezza e il comportamento di guida per soddisfare tutte le esigenze di coloro vivono nelle città moderne.

Una soluzione di mobilità conveniente, elettrificata e ‘pieghevole’, progettata da zero per un'esperienza di guida unica. Le possibilità di trovare parcheggio con City Transformer diventano di 10 volte maggiori a quelle che si hanno con una vettura normale. L’auto è dotata di 2 motori elettrici da 7,5 kW che consentono di raggiungere una velocità fino a 90 km/h. La city car vanta fino a 180 km di autonomia con una singola carica.

La rivoluzionaria tecnologia Active Width Adjustment di City Transformer è incorporata all'interno di un telaio modulare ultra compatto in grado di supportare veicoli elettrici specifici per differenti utilizzi, dalla condivisione di flotte alle consegne, dai primi soccorritori ai residenti in città. Comfort di guida, sicurezza e innovazione tecnologica per la prima volta in un veicolo EV super leggero e largo solo 1 metro.

Progettato intorno a ciò di cui la gente ha veramente bisogno, la Casa ha scelto dei ‘superpoteri per il parcheggio’, un'interpretazione innovativa perfettamente dimensionata di ciò che il trasporto urbano personale dovrebbe essere. L'azienda di TelAviv oggi è pronta a raccogliere già i preordini a un prezzo scontato pari a circa 12.500 euro al cambio attuale, invece il listino prezzi standard sarà di circa 16.000 euro. La gamma prevede quattro differenti colori esterni tra cui i clienti hanno la possibilità di scegliere e un unico allestimento.