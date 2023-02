La city car che rivoluziona la mobilità urbana

DR Automobiles vanta una serie di importanti e recenti successi sul mercato automobilistico. Oggi amplia la sua gamma lanciando la “piccolina” di Casa, una nuova city car elettrica in grado di rivoluzionare il concetto di mobilità urbana. Il suo nome è DR 1.0, è l’auto perfetta per muoversi in città , in grado di accogliere quattro persone e con motorizzazione esclusivamente a batteria. Vediamo tutti i dettagli e il prezzo alla portata di tutti.

DR 1.0: l’auto elettrica da città

La nuova DR 1.0 vanta dimensioni estremamente compatte, ideali per spostarsi nei centri urbani: è lunga 3,2 metri, offre quattro posti e un’autonomia in città di quasi 300 chilometri.

La gamma già molto ricca della Casa si amplia con questa nuovissima citycar 100% elettrica, che DR aveva già anticipato lo scorso anno in occasione del MiMo 2022, presentando la Sportequipe, proprio da questo modello infatti riprende le misure ideali per gli spostamenti tra le vie e il centro della città, l’abitacolo volto ad accogliere fino a 4 persone e una motorizzazione esclusivamente a batterie. Un modello interessante, che oltretutto viene proposto a un prezzo di listino vantaggioso.

La piccola di Casa DR è il primo modello a listino esclusivamente nella variante elettrica.

Com’è fatta

Come abbiamo anticipato, le dimensioni di DR 1.0 lasciano immediatamente intendere che si tratta della vettura perfetta per la mobilità urbana. Il design è molto simile a quello della Smart ForTwo, vettura di grande successo, che tutti conosciamo.

L’auto vanta cerchi in lega da 15", con pneumatici 165/65.

Dando uno sguardo agli interni, possiamo notare come - nonostante le dimensioni contenute – l’abitacolo della DR 1.0 sia spazioso e confortevole per quattro persone. Il bagagliaio offre 110 litri di capienza, che abbattendo i sedili posteriori diventano 630. L’auto è a listino esclusivamente nell’allestimento full optional, al centro della plancia troviamo un monitor touch per il sistema di infotainment da 9,7" compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

Fonte: DR Automobiles

Motore e prezzi della nuova DR 1.0

DR Automobiles (numeri da record nel 2022), per la sua nuova 1.0 – la piccola di Casa – ha scelto un pacco batterie da 31 kWh, che alimenta il motore sincrono a magneti permanenti da 45 kW (61 CV) e 150 Nm abbinato all'asse posteriore.

La Casa dichiara una velocità massima di 120 km/h, scatto da 0 a 50 km/h in 5 secondi, da 0 a 100 km/h in 17". L'autonomia secondo il ciclo WLTP è di 210 km, 294 nel ciclo urbano.

Grazie al caricatore CCS Combo 2 la DR 1.0 passa dal 20 all'80% di ricarica in soli 35 minuti.

La nuova city car elettrica di DR Automobiles entra in gamma con pressi molto interessanti per la clientela. I prezzi di listino della DR 1.0 infatti partono da 25.900 euro. Non dimentichiamo però che, se i fondi per le vetture con motorizzazione termica tradizionale sono terminati, quelli per gli incentivi sulle auto elettriche sono ancora disponibili in Italia e consentono di portarsi a casa questa piccola city car con 3.000 euro di sconto, a soli 22.900 euro. Rottamando una vecchia auto lo sconto sale a 5.000 euro, per arrivare al prezzo totale di 20.900 euro. DR inoltre offre ai clienti un ulteriore sconto di 1.000 euro, per cui i clienti possono acquistare la piccola 1.0 a meno di 20.000 euro. Un vero affare, considerando i prezzi proibitivi delle auto elettriche oggi in Italia.