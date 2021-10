Citroen Skate, una nuova soluzione per la mobilità

Dalla partnership tra Citroen, Accor e JCDecaux è nato un progetto creativo che ha visto prendere via via forma quello che potrebbe essere il mezzo per la mobilità del futuro. Parliamo di Citroen Skate, innovativo quattro ruote elettrico a guida autonoma che potrebbe diventare nel futuro la soluzione per decongestionare il traffico nelle grandi città.

Presentato da Citroen come veicolo rivoluzionario, Citroen Skate massimizza l’uso della tecnologia della guida autonoma moltiplicando le offerte di servizi. Dopo aver lanciato Nuova C5 X anche in Italia, la Casa francese ha progettato un prototipo elettrico che si presenta come una piattaforma a quattro ruote capace di trasformarsi all’occorrenza per essere mezzo di spostamento, ma anche comodo veicolo per effettuare consegne di pacchi, pasti e, perché no, anche di sale di telelavoro ambulanti.

Con Citroen Skate i designer di Rueil-Malmaison si sono sbizzarriti nella ricerca di stile e forme mai viste, esclusive e mai banali. Alla base del concept c’è infatti l’idea di rendere il mezzo condiviso e polifunzionale, capace dunque di venire incontro ad ogni esigenza dell’utilizzatore finale. Per questo sono state pensate oltre sessanta “Pods”, ovvero applicazioni diverse per lo “skate” della Casa francese che punta alla mobilità sicura, come già mostrato col nuovo SUV Citroen C3 Aircross

Alto poco meno di 40 centimetri, Citroen Skate è pensato per rivoluzionare la mobilità del futuro. Secondo quanto dichiarato dall’azienda transalpina che lo ha presentato a Parigi, il mezzo dovrà circolare su corsie dedicate e a una velocità non superiore ai 25 km/h. Guardando alle specifiche tecniche, la “piattaforma” di Citroen sarà dotata di sospensioni idrauliche “Advanced Comfort e ruote sferiche motorizzate su misura progettate da Goodyear consentono una manovrabilità a 360 gradi.

Vincent Cobée, direttore generale di Citroen, si è detto entusiasta: “Noi di Citroen esaminiamo le tendenze a medio e lungo termine per anticipare le aspettative e le esigenze dei consumatori. Crediamo che questo nuovo concept possa ridefinire il contesto degli spostamenti urbani: condivisi, elettrici e autonomi“.

Il modello è infatti pronto a riscrivere la mobilità open-source, presentando come un vero e proprio robot al servizio della comunità. L’idea di base è infatti quella di far circolare il quattro ruote elettrico per le vie delle grandi città senza conducente, autonomi e interconnessi, che viaggia silenziosamente e migliora la fluidità del traffico di almeno il 35%.