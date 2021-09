Citroën svela i prezzi di Nuova C5 X in Italia

Citroen C5X: la nuova ammiraglia dal comfort assoluto

Nuova Citroën C5 X rinnova l’arte di viaggiare in serenità, presentando una silhouette elegante e dinamica e le nuove tinte che ne valorizzano perfettamente l’estetica; sei diversi colori metallizzati o perlati: Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey, Magnetic Blue. Tutte possono essere abbinata al tetto a contrasto in tinta Nero Black.

Il brand offre due differenti tipologie di cerchi, tutti da 19” e in lega, Aero X e Aero X Black Diamond, con inserti aerodinamici nero lucido che aiutano a dirigere il flusso d’aria, creando un effetto turbina per ridurre la resistenza aerodinamica e di conseguenza le emissioni di CO2. C5 X propone ambienti interni originali, che consentono di modellare l’abitacolo a immagine del cliente. Gli elementi personalizzabili sono soprattutto i sedili, la fascia e la decorazione della plancia, la consolle centrale e i pannelli delle porte.

La gamma di Nuova Citroën C5 X

In Italia l’auto viene offerta in tre differenti versioni:

Feel Pack, modello d’ingresso, già molto ricco di equipaggiamenti, con Sospensioni Citroën Advanced Comfort, climatizzazione automatica bizona, Pack Safety, Accensione Automatica Fari, Tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, High Beam Assist, funzione Keyless Access & Start, sedili Citroën Advanced Comfort, sedile conducente con regolazione lombare, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, presa USB Type C anteriore e posteriore, Presa 12 V anteriore, telecamera di retromarcia, e un look ancora più curato con i cerchi in lega da 19’’ Aero X. La motorizzazione ibrida plug-in, su questo modello, aggiunge alcuni elementi tra cui la personalizzazione specifica “ḧybrid”, il Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort, 1 ulteriore presa USB Type C anteriore;

, offre al cliente le più recenti tecnologie, come l’Extended Head Up Display a colori, l’Highway Driver Assist, la ricarica wireless per lo smartphone, il sedile passeggero con regolazione lombare, TouchPad 12”, volante riscaldabile e interni ancora più valorizzanti con gli interni in pelle/TEP Metropolitan Grey. Anche in questo caso la motorizzazione ibrida plug-in aggiunge la personalizzazione specifica “ḧybrid”, Caricatore On Board Charger 3,7 kW monofase, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, Sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort; Shine Pack, questo è il modello al vertice della gamma, offre un comfort ancora maggiore con il portellone motorizzato con funzione Hands-free tailgate, i sedili elettrici per il conducente (8 vie) e il passeggero anteriore (6 vie), i vetri anteriori e posteriori acustici stratificati e interni in pelle Hype Black in Pelle Nera con dettagli chevron. La motorizzazione ibrida plug-in aggiunge gli stessi equipaggiamenti della versione Plug-In Hybrid Shine.

I motori disponibili su Nuova C5 X

Tre le motorizzazioni disponibili sulla nuova auto della Casa, benzina e ibrida Plug-in. Ognuna è abbinata al cambio automatico. Nello specifico abbiamo PureTech 130 S&S EAT8, PureTech 180 S&S EAT8 e Hybrid 225 Ë-EAT8, la versione ibrida plug-in con motore benzina PureTech 180 S&S, motore elettrico da 81,2 KW, cambio automatico elettrificato ë-EAT8 e batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh.

Nuova C5 X dispone delle tecnologie più avanzate

L’Extended Head Up Display visualizza tutte le informazioni utili nel campo visivo del conducente direttamente sul parabrezza, in una superficie equivalente a quella di uno schermo da 21”, proiettato virtualmente a 4 m di distanza. È possibile vedere la velocità, i cartelli con la segnaletica stradale, i parametri degli aiuti alla guida, le istruzioni di navigazione, i messaggi di allarme e le indicazioni del sistema audio.

L’auto offre al conducente i nuovi dispositivi di guida semi-autonoma di livello 2, in particolare l’Highway Driver Assist e il Lane Keeping Assist (avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata), il Rear Cross Traffic Alert (il controllo di un ostacolo nella zona posteriore del veicolo durante le manovre di retromarcia), il sistema di sorveglianza dell’angolo morto o la telecamera con Vision 360° (visione dall’alto della vettura e dell’ambiente circostante a 360°).

Quattro diversi ambienti per Citroën C5 X

L’auto propone:

l’ambiente Urban Grey, sobrio ed elegante, con sfumature di grigio e un mix di tessuto grigio e tessuto effetto pelle nero, la fascia della plancia nera e le decorazioni della plancia dall’aspetto metallo;

sobrio ed elegante, con sfumature di grigio e un mix di tessuto grigio e tessuto effetto pelle nero, la fascia della plancia nera e le decorazioni della plancia dall’aspetto metallo; l’ambiente Metropolitan Grey, pelle nera abbinata in maniera molto sapiente a un tessuto effetto pelle grigio sulla parte alta degli schienali, la fascia della plancia e una decorazione della plancia dall’aspetto metallo spazzolato;

pelle nera abbinata in maniera molto sapiente a un tessuto effetto pelle grigio sulla parte alta degli schienali, la fascia della plancia e una decorazione della plancia dall’aspetto metallo spazzolato; l’ambiente Hype Black è invece il classico scenario dinamico e senza tempo dell’universo automobilistico che non poteva assolutamente mancare: pelle nera liscia e traforata, che crea un motivo a chevron in filigrana, fascia della plancia nera e decorazione della plancia effetto legno con un motivo geometrico a chevron;

è invece il classico scenario dinamico e senza tempo dell’universo automobilistico che non poteva assolutamente mancare: pelle nera liscia e traforata, che crea un motivo a chevron in filigrana, fascia della plancia nera e decorazione della plancia effetto legno con un motivo geometrico a chevron; l’ambiente Hype Adamantium è più improntato all’originalità e alla luminosità a bordo; la proposta bicolore con pelle liscia nera traforata crea dei motivi a chevron in filigrana, e si accosta perfettamente alla pelle liscia in tonalità grigio caldo e a una fascia della plancia nello stesso colore, valorizzata da una parte sulla parte alta degli schienali color legno chiaro, in armonia con la decorazione della plancia effetto legno a motivi geometrici a chevron.

Il programma Citroën Advanced Comfort e l’abitabilità di C5 X

I sedili Advanced Comfort della nuova Citroën C5 X offrono grande accoglienza per i clienti, grazie alla superficie imbottita in schiuma, un confort dinamico e posturale grazie alle numerose regolazioni elettriche. Le Sospensioni Citroën Advanced Comfort sono disponibili sui motori termici e, in anteprima mondiale, sono proposte sulla versione ibrida plug-in. Consentono all’auto di regolare la sospensione di ciascuna ruota, più morbida o più rigida, in funzione delle condizioni.

Nuova Citroën C5 X offre un’abitabilità di riferimento nella sua categoria. Nella zona posteriore, che vanta un generoso spazio per le gambe, una posizione molto ampia e una buona distanza dal padiglione, i passeggeri sono seduti comodamente. La luminosità all’interno dell’abitacolo contribuisce alla sensazione di benessere a bordo. Ottima la luminosità grazie alle superfici vetrate che circondano l’auto, comprese le terze luci posteriori, e il grande tetto apribile vetrato panoramico.

L’acustica è stata curata su Nuova C5 X per massimizzare la serenità a bordo. I vetri anteriori e posteriori offrono un isolamento eccezionale dai rumori esterni durante il viaggio. L’ë-Confort è la garanzia di poter guidare in modalità elettrica percorrendo tutti i tragitti quotidiani con zero rumore e zero emissioni di CO2, in modalità 100% elettrica.

Listino prezzi

L’auto è già ordinabile in Italia, arriverà nelle concessionarie all’inizio del 2022. I prezzi delle versioni a benzina partono da 33.250 euro, dell’ibrida plug-in da 45.250 euro, fino a un massimo di 48.250 euro per l’ibrida plug-in da 225 CV.