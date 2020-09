Citroen presenta il suo furgone 100% elettrico

editato in: da

Svelata il 12 maggio, la nuova Citroën ë-Jumpy -100% ëlectric dimostra un altro grande passo avanti per il brand, che rende il veicolo elettrico accessibile a tutti. Questo furgone compatto è il terzo veicolo commerciale elettrificato e il sesto modello elettrico lanciato dal marchio nel 2020.

Dopo aver rivelato la scorsa settimana la sua campagna mondiale per il lancio di Nuova Citroen ë-C4 – 100% ëlectric, di cui abbiamo infatti parlato, Citroen prosegue con l’obiettivo di offrire una gamma di veicoli elettrificati per tutti e per ogni tipologia di utilizzo. Nel 2020 quindi Citroen diventa per tutti, con il lancio di sei veicoli elettrificati: Ami – 100% ëlectric, ë-C4 – 100% ëlectric, C5 Aircross Hybrid SUV, ë-SpaceTourer – 100% ëlectric, ë-Jumpy – 100 % ëlectric, ë-Jumper – 100% ëlectric.

La versione 100% elettrica di Jumpy fornisce ai professionisti soluzioni concrete per la mobilità urbana, ma anche in aree rurali grazie ad un’autonomia sufficiente per la maggior parte dei viaggi. Il nuovo ë-Jumpy si inserisce nella strategia Inspired by Pro, che concepisce soluzioni su misura per soddisfare le esigenze dei clienti professionali.

Citroen Jumpy è stata lanciata nel 2016 ed ha raggiunto quasi 145.000 unità vendute e ha visto la sua gamma aggiornata per soddisfare più da vicino le esigenze dei clienti professionali. Citroën Jumpy combina robustezza e grande capacità di carico, offre una gamma calibrata, disponibile in cinque versioni di cui tre recenti e rivolte nello specifico a tre tipologie di utilizzo: cantieri, lunghi viaggi e città. Tante le versioni, che hanno già reso Citroen Jumpy il partner essenziale per una clientela professionale con esigenze diversificate.

Citroen Jumpy è un mezzo di grandioso successo, anche grazie ai livelli di prestazioni, la nuova variante elettrica ha aggiunto una dimensione inedita al comfort e offre ulteriore tranquillità a tutti gli imprenditori. L’autonomia rende il veicolo in grado di completare la maggior parte degli spostamenti giornalieri, i clienti possono scegliere tra due batterie, da 50 kWh per un’autonomia di 230 km, da 75 kWh per 330 km.

Il mezzo è molto confortevole, nessuna vibrazione o rumore e movimento molto fluido, ottimo il piacere di guida in modalità elettrica, grande vantaggio l’accesso gratuito alle aree riservate con limiti di emissione di CO2, il volume di carico utile è identico alle versioni con motore a combustione interna, i costi di esercizio sono ridotti.