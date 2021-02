Citroen e-Jumpy, l’elettrico arriva in Italia: i prezzi

editato in: da

Citroen svela i prezzi di e-Jumpy, il furgone compatto elettrico che arriva in Italia e va ad ampliare la gamma dei veicoli commerciali a emissioni zero della Casa francese. Proposto in tre lunghezze diverse, è adatto per ogni tipo di esigenza e rivolto a tutti i professionisti.

Il nuovo Citroen e-Jumpy offre tutti i vantaggi della versione termica in termini di carattere, dimensioni, volume di carico e carico utile, insieme a quelli del motore elettrico che garantisce la libertà di accesso nei centri città e in qualsiasi zona, consentendo anche viaggi e trasferimenti più lunghi.

La costruzione della sua gamma riprende quella di Jumpy con l’aggiunta di equipaggiamenti pratici concepiti appositamente per i professionisti. L’e-Jumpy, il nuovo furgone 100% elettrico di Citroen è stato progettato per offrire il massimo del comfort attraverso una dotazione funzionale che comprende Radio DAB MP3 BlueTooth, retrovisori elettrici riscaldabili e regolabili elettricamente e freno a mano elettrico.

L’allestimento più completo include tutta la dotazione della versione Control a cui si aggiungono diversi equipaggiamenti come il Coffee Break Alert, i sensori di parcheggio, accensione automatica dei fari, tergicristallo anteriore automatico, climatizzatore, panchetta passeggero a due posti con funzione Moduwork.

Sono tre le dimensioni di lunghezza disponibili del nuovo Citroen e-Jumpy: XS da 4,60 m e 50 kWh, M da 4,95 m e 50 o 75 kWh e la XL da 5,30 metri e 50 o 75 kWh. Con il veicolo commerciale della Casa francese che adesso fa parte del Gruppo Stellantis nato dalla fusione tra FCA e PSA, si può scegliere tra due diverse autonomie: le versioni con la batteria da 50 kWh consentono di arrivare a 230 km nel ciclo WLTP, mentre con quelle da 75 kWh l’autonomia sale fino a 300 km.

L’e-Jumpy di Citroen ha da poco rinnovato l’offerta di motorizzazioni del SUV C3 Aircross con un nuovo motore diesel estremamente efficiente, è dotato anche di tre modalità di guida: la Normal assicura il miglior compromesso tra autonomia e prestazioni, la Eco ottimizza il consumo di energia riducendo la potenza dell’impianto di riscaldamento e di condizionamento dell’aria senza disattivarli, e la Power che consente prestazioni e piacere di guida anche con il massimo numero di persone a bordo così come a pieno carico.

I prezzi di listino partono dai 32.155 euro delle versioni con pacco batteria da 50 kW e arrivano ai 39.995 euro della variante XL con pacco batteria da 75 kW.