Citroen C5 Aircross, il SUV ibrido per viaggiare

La gamma di suv Citroen C5 Aircross si arricchisce con una nuova offerta ideata dalla Casa transalpina per andare incontro alle esigenze di tutti. Per i privati, oltre agli allestimenti Live, Feel e Shine, arriva anche il Feel Pack con numerose novità riguardanti stile, comfort e tecnologie. Per i professionisti, invece, la versione Business si rinnova con ulteriori servizi che migliorano la sicurezza.

Tra le tante novità proposte da Citroen per il suv C5 Aircross c’è anche il nuovissimo Pack Color Deep Red che rappresenta un tocco di colore a contrasto con la carrozzeria nella tinta Deep Red e va ad aggiungersi a quelli già esistenti nelle tinte Silver e White.

L’azienda automobilista francese che nel mese di giugno ha svelato la nuova berlina compatta C4, mette a disposizione dei clienti anche il nuovo ambiente Armonia Nixon Grey con interni in tessuto/TEP Wild Grey EVO, introducendo al tempo stesso i servizi SpeedCam in abbinamento al Citroen Connect Nav DAB, offerti gratuitamente per tre anni.

I nuovi sistemi tecnologici della C5 Aircross rappresentano un grande aiuto per chi si trova al volante: consentono di identificare le zone di pericolo e le aree a rischio di incidenti. Nei Paesi autorizzati in Europa, inoltre, segnalano anche la posizione degli autovelox fissi e mobili, i tratti di strada dove sono presenti i Tutor e le telecamere ai semafori.

L’inedito Feel Pack del suv dell’azienda francese include gli equipaggiamenti più richiesti dai clienti, come gli indicatori di direzione a LED con fari effetto 3D, la retrocamera Vision 180 gradi, i retrovisori ripiegabili elettricamente, i vetri posteriori oscurati e il sistema di sorveglianza dell’angolo morto attivo.

La variante Hybrid Plug-In della Citroen C5 Aircross amplifica tutte le caratteristiche di comfort e di modularità del modello, aggiungendo un’esperienza di guida ancora più confortevole e versatile. Nella modalità 100% elettrica l’autonomia è di 55 km fino a 135 km/h, con zero emissioni di CO2.

La Citroen C5 Aircross che nella versione Hybrid Plug-in è il suv ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento, è disponibile a prezzi che partono da un minimo di 26.750 euro e arrivano fino a un massimo di 38.250 euro.