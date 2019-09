Citroen C4 e Grand C4 Spacetourer, il motore che rispetta l’ambiente

editato in: da

Citroen è sempre attenta a quello che la clientela vuole, pronta a soddisfare le esigenze di tutti.

Anche di chi tiene particolarmente ai motori a benzina e alle tecnologie più moderne in questo campo. Oggi pare che il mercato dell’auto in Italia, nei primi otto mesi di quest’anno, abbia registrato una riduzione del 25% delle vendite di veicoli diesel, al contrario del benzina che invece vede un aumento delle immatricolazioni del 27%. La Casa oggi presenta Citroen C4 e Grand C4 Spacetourer con i motori benzina Puretech, offrendo così la risposta pronta e concreta a questa tendenza del mercato.

Si tratta del motore più performante della gamma benzina, il Puretech 130 S&S EAT8, l’ideale per tutti quei clienti che cercano alte prestazioni ma non vogliono comunque rinunciare al rispetto per l’ambiente e all’efficienza. Questo motore è abbinato al cambio automatico ad otto rapporti sulla Citroen C4 Spacetourer ed è disponibile sulle versioni Feel e Live.

Per quanto riguarda invece la Grand C4 Spacetourer, il motore Puretech 130 S&S è disponibile sia con cambio automatico EAT8 che con cambio manuale. Tutti i propulsori delle auto e dell’intera gamma dei modelli del brand rispettano la normativa Euro 6.2 e offrono alte prestazioni oltre a consumi ed emissioni ridotti. Il nuovo motore Puretech è moderno, a iniezione diretta, con filtro antiparticolato GPF.

La trasmissione automatica Efficient Automatic Transmission (EAT8) con comandi al volante, studiata e sviluppata in collaborazione con lo specialista Aisin, è fluida e intuitiva. Garantisce ancora più efficienza e piacere di guida nella vita di tutti i giorni, con una sensibile riduzione del consumo di carburante e di emissioni, oltre ad un comfort di utilizzo unico.

Citroen C4 Spacetourer e Grand C4 Spacetourer sono due mezzi moderni e pieni di carattere, prodotti con diverse configurazioni di allestimento interno. Si tratta di due modelli agili e in linea con i tempi, che associano comfort, praticità ed estetica. Inoltre le auto presentano dei sistemi che agevolano il guidatore al servizio della sicurezza, come il regolatore di velocità adattativo, la rilevazione dei cartelli stradali e dei limiti di velocità, il sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto, l’Active Safety Brake e l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata. Conducente e passeggeri potranno viaggiare con un comfort senza paragoni, a bordo di un veicolo dal design moderno, con tecnologie e motorizzazioni di ultima generazione.