Citroen C4 e e-C4 100% electric, nuovo capitolo per la storia del brand

editato in: da

Citroen C4 e e-C4 100% electric scrivono un nuovo capitolo nella storia dell’azienda transalpina: con le versioni dell’ultima generazione della compatta francese, prodotte nello stabilimento spagnolo di Madrid, la Casa del Double Chevron sovverte i codici del segmento, attraverso una progettazione audace e uno stile deciso.

Prosegue l’offensiva elettrica di Citroen attraverso la C4, compatta arrivata alla sua quarta generazione. Dotata di un assetto rialzato dalle linee decise, la silhouette del modello riesce a combinare eleganza e fluidità con la forza e la robustezza tipiche di un Suv: il risultato è una maggiore modernità e un dinamismo sempre più accentuato.

A livello di design, oltre a un’aerodinamica ancora più fluida, non mancano i richiami ai tratti tipici delle linee del Double Chevron, sottolineati dalla nuova firma luminosa a V. L’abitacolo della C4 è molto accogliente e tecnologico: due caratteristiche con cui il brand francese esprime immediatamente benessere, comfort e modernità. A disposizione dei clienti Citroen che ha da poco rinnovato l’offerta di motorizzazioni del Suv C3 Aircross con un nuovo motore diesel estremamente efficiente, ci sono svariate configurazioni: si può scegliere tra 31 diverse combinazioni di tinte e Pack Color per gli esterni e 6 diversi ambienti interni.

Abitabilità da record per gli interni della nuova Citroen C4 sono caratterizzati da uno straordinario comfort a bordo che si traduce in un maggiore spazio a disposizione per le ginocchia: presenti anche diversi vani portaoggetti funzionali e lo Smart Pad Support Citroen. I sistemi di assistenza a bordo sono di ultima generazione: presenti 20 tecnologie di aiuti alla guida che comprendono anche l’Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di secondo livello.

La e-C4, la versione a zero emissioni della compatta della Casa francese che ha messo a disposizione un’intera gamma riservata ai neopatentati, è offerta con la motorizzazione elettrica con una potenza di 136 Cv e un’autonomia di 350 chilometri nel ciclo WLTP. Disponibili anche le varianti termiche Euro 6d benzina PureTech 130 S&S e PureTech 130 S&S EAT8 e la versione Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8. Le nuove C4 e e-C4 elettrica vengono prodotte nello stabilimento Citroen di Madrid, in Spagna, attraverso un processo produttivo caratterizzato da un tasso di automazione del 100%.