Citroen C3, una nuova versione speciale in gamma

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Al via gli ordini della nuova Citroen C3 ELLE.

Citroen introduce la ELLE, una nuova versione della C3, vettura best seller del marchio francese che ha conquistato una larga fetta di mercato grazie alla sua personalità, al suo fascino, alla sua praticità e al benessere a bordo.

La gamma del modello campione di vendite viene ampliata con la C3 ELLE, svelata già durante il mese di maggio e ora ordinabile anche in Italia. La nuova versione spicca per personalizzazioni specifiche che richiamando alla firma grafica del celebre brand ELLE.

Al via gli ordini della Citroen C3 ELLE

Con la ELLE, Citroen vuole arricchire la gamma della C3, andando a valorizzare la figura femminile attraverso uno stile sempre più elegante e contemporaneo. Questo allestimento, con la sua modernità e personalità, incarna in maniera perfetta lo stile di vita delle donne attive, invitando a intendere la nuova mobilità urbana all’insegna dello stile, dell’ottimismo e della sicurezza.

A caratterizzare la nuova Citroen C3 ELLE è l’opzione bicolore di serie con due colori a scelta per il tetto, disponibile in Opal White oppure in Onyx Black. Per il resto della carrozzeria, invece, sono cinque le colorazioni proposte: Polar White, Steel Grey, Platinium Grey, Night Black, Soft Sand. Presente di serie anche l’esclusivo Pack Color Blue Silver Mat.

L’abitacolo della C3 in versione ELLE presenta un ambiente personalizzato e molto raffinato con tessuto Light Prussian Grey e Alcantara. La plancia, inoltre, è stata arricchita da un sottile profilo blu metallizzato che va a sottolineare le linee essenziali degli interni e richiama la decorazione nella parte alta degli schienali.

La ELLE, basata sulla versione Shine, è equipaggiata di serie con quattro alzacristalli elettrici, i cerchi in lega Vector da 17 pollici, i vetri posteriori oscurati, il volante in pelle con decoro cromato e comandi radio, il Citroen Connect NAV DAB con display Touchscreen da 7 pollici e la ruota di scorta.

Scegliendo l’allestimento ELLE è possibile disporre di optional come la telecamere di retromarcia, il Keyless Acces & Start, l’Active Safety Brake e anche i sedili riscaldati. La C3 ELLE arriva a qualche settimana di distanza dal nuovo SUV Coupé svelato da Citroen: la C4X presentata in due versioni, una motorizzata diesel e l’altra 100% elettrica.

Citroen C3 ELLE: motori e prezzi

Dal punto di vista delle motorizzazioni, la nuova Citroen C3 ELLE è disponibile con alimentazione benzina PureTech 110 S&S abbinata al cambio manuale a 6 rapporti oppure con l’alimentazione PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6. La ELLE va ad arricchire la gamma di versioni del modello presente all’interno del listino Citroen, dove ci sono già gli allestimenti You, C-Series e Shine.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La Citroen C3 in allestimento ELLE è disponibile per gli ordini in Italia e arriverà nelle concessionarie del nostro Paese a partire dal mese di novembre del 2022. I prezzi di listino, comunicati ufficialmente dal brand del Gruppo Stellantis, vanno dai 22.750 euro della PureTech 110 S&S con cambio manuale ai 24.250 euro della PureTech 110 S&S con cambio automatico EAT6.

Nel corso del 2022, il brand transalpino ha aperto la Maison Citroen che rappresenta un passo in avanti nel rinnovamento dell’esperienza verso i propri clienti: un progetto ambizioso nato a Milano, dove l’azienda francese ha portato il primo flagship store d’Italia.