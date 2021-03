Citroen C3: efficienza e comfort al top, info e caratteristiche

editato in: da

Citroen C3 2020: come cambia con il restyling

Nuova Citroen C3 aggiunge all’energia del design e al comfort dell’abitacolo, una vasta serie di sistemi elettronici di assistenza alla guida, per la massima sicurezza. Grazie a 12 nuovi sistemi costantemente in allerta qualsiasi insidia a cui si va incontro nelle manovre in città oppure durante la circolazione in tangenziale resta costantemente sotto controllo.

Lo stile della nuova Citroen C3

L’auto mostra un design moderno, in grado di esprimere quella personalità così frizzante che anche nelle generazioni precedenti ne ha decretato il grande successo commerciale. Design e comfort della Citroen C3 potenziano l’attenzione con cui la Casa ha voluto progettare la ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida. Proprio quelli che nel gergo automobilistico vengono definiti ADAS, seguendo l’acronimo inglese (Advanced Driver Assistance Systems).

I sistemi di assistenza alla guida

La polivalenza della best-seller ispira quasi una duplice vita: da una parte l’ambito urbano, dall’altra la dimensione del viaggio. Facendo un focus sul primo scenario, tra le 12 funzioni di assistenza disponibili su nuova Citroen C3, si trovano sistemi che rendono ancora più facile avventurarsi nel traffico urbano, spesso molto intenso. Parcheggiare in spazi ristretti non è mai una passeggiata, anzi. Ma con C3 diventa più facile grazie a una serie di sensori di parcheggio anteriori. Sono un’autentica novità per C3 che, grazie a 6 captatori anteriori di assistenza al parcheggio, annulla completamente il rischio di contatto in manovra. Un segnale acustico accompagna l’attivazione del singolo captatore, per dare la possibilità di focalizzare il potenziale punto di contatto.

Anche nella parte posteriore dell’auto possiamo trovare analoghi sensori, quando il guidatore inserisce la retromarcia, inoltre, si attiva automaticamente la telecamera di retromarcia, in grado di mostrare sul Touch Pad da 7” la vista posteriore. Alcuni riferimenti grafici cambiano di colore in base alla distanza con l’eventuale ostacolo, rendendo le manovre ancora più facili e sicure per tutti.

L’auto vanta anche il sistema di sorveglianza dell’angolo morto, che mostra quanto tutto ciò che non viene visualizzato possa essere potenzialmente rischioso; questo dispositivo ha il compito di vigilare sui lati della vettura, dove il guidatore ‘non arriva’ ci pensa l’auto stessa. Mediante l’accensione di una spia nei retrovisori viene segnalata la presenza di un veicolo in quelli che sono definiti “angoli ciechi”. Funziona secondo lo stesso principio dei sensori di retromarcia e fornisce un grande contributo alla sicurezza anche nei cambi di corsia delle superstrade urbane. Efficace già da velocità inferiori a 50 km/h, il sistema si rivela particolarmente pronto anche nel captare veicoli leggeri, come il classico scooter che appare all’improvviso.

Altro dispositivo molto importante a proposito di ostacoli inaspettati è l’Active Safety Brake, che si occupa di ciò che riguarda i rischi di collisione frontale. Il sistema di frenata d’emergenza limita il rischio di collisione a partire da soli 5 km/h di velocità. Dopo avere rilevato oggetti fissi, mobili oppure pedoni, se il conducente non reagisce al segnale di allerta rischio di collisione, sarà il sistema stesso a frenare automaticamente l’auto.

Gli ADAS della nuova Citroen C3 hanno anche il compito di semplificare ogni istante che conducente e passeggeri trascorrono a bordo della vettura stessa, e questo lo dimostra la funzione Keyless Access & Start, con cui apertura/chiusura e avvio dell’auto avvengono con la chiave in tasca. È la macchina a riconoscere il conducente quando si avvicina (oppure si allontana).

Nelle partenze in pendenza invece si può beneficiare dell’efficacia della funzione Hill Assist, che impedisce all’auto di arretrare involontariamente quando viene rilasciato il pedale del freno. Agisce in presenza di pendenze superiori al 3% stabilizzando l’auto per 2 secondi, e si dimostra perfetta, ad esempio, per la classica rampa di uscita dai box, che può mettere in difficoltà.

L’auto presentata lo scorso anno è dotata inoltre del sistema di riconoscimento dei limiti di velocità, che ha il compito di leggere i cartelli stradali e fornire al conducente l’informazione sul limite di velocità del tratto di strada che sta percorrendo. Questo sistema di aiuto alla guida è attivo a qualsiasi velocità ed è in grado di rilevare anche i cartelli stradali di segnalazione del termine limite di velocità. Il valore di velocità rilevato può anche essere immediatamente trasmesso al regolatore/limitatore di velocità, per non rischiare un inconsapevole superamento.

Un altro oggetto di distrazione nella guida? La linea di carreggiata, che però, grazie all’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata, non è più un problema. Infatti se la vettura supera la linea bianca senza che sia stato attivato l’indicatore di direzione, il sistema emette un allarme, mentre il conducente viene avvisato del superamento della linea di carreggiata con segnali sonori e con un allarme visivo.

Le caratteristiche estetiche della nuova Citroen C3

La nuova Citroen C3 si presenta come una berlina dallo stile moderno che esprime energia e senso di protezione; un’auto unica, che in effetti non somiglia a nessun altro veicolo del suo segmento, distinguendosi per la personalità colorata e per il comfort unico. Nuova C3 si caratterizza per il suo design audace, sottolineato dal nuovo frontale, con la firma luminosa a forma di “V”, i nuovi proiettori a LED, di serie su tutte le versioni, nuovi Airbump e nuovi cerchi da 16 e 17”.

Una vettura speciale e molto apprezzata dalla clientela, nella sua nuova versione è in grado di rafforzare la sua ampia possibilità di personalizzazione, con 97 combinazioni di colore, grazie a 7 tinte per la carrozzeria, 4 pack color a contrasto, tetto bicolore disponibile in 4 tonalità e con 3 decorazioni specifiche. C3 offre inoltre tre differenti ambienti interni, di cui 2 totalmente nuovi con i sedili Advanced Comfort, una novità nel segmento. La berlina è compatta e agile, offre uno spazio a bordo ai migliori livelli del mercato, che la rende pratica nel quotidiano.

Le motorizzazioni della nuova Citroen C3

La gamma motori della nuova Citroen C3 comprende i PureTech benzina (anche per i neopatentati) con possibilità di cambio automatico a 6 rapporti, e il Diesel BlueHdi da 100 cavalli, tutti Euro 6, parsimoniosi ed efficienti. Sono ben 12 le tecnologie di aiuto alla guida per semplificare ulteriormente la vita a bordo, e 3 i servizi di connettività con cui mantenere le indispensabili relazioni digitali.

I prezzi di listino di Citroen C3

Il prezzo di listino della nuova Citroen C3 parte da 14.100 euro per la versione 1.2 PureTech 83 CV Live per arrivare fino a 21.600 euro per la variante a benzina 1.2 PureTech 110 CV Shine Pack EAT6. Per quanto riguarda invece i modelli a gasolio si parte da 18.100 euro per la 1.5 BlueHDi 102 CV Feel per arrivare a 21.100 euro per la versione 1.5 BlueHDi 102 CV Shine Pack.