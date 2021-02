Citroen C3 Aircross, il SUV ideale per la città

editato in: da

CITROEN C3 AIRCROSS: comfort e versatilità

È con queste parole che Vincent Cobée, Direttore Generale Citroen, descrive il nuovo C3 Aircross: “Esprime ancora oggi tutta la sua modernità e originalità con uno stile da vero SUV, un’abitabilità e una modularità senza pari e tecnologie che facilitano la vita quotidiana. Abbiamo voluto capitalizzare su questi punti forti del veicolo e rinnovarlo attraverso il design e un maggior comfort a bordo. Il risultato è decisamente percepibile”.

Nuovo C3 Aircross cambia radicalmente aspetto, con il frontale più scolpito e deciso, e i nuovi sedili migliorano l’esperienza di benessere a bordo. L’auto ha tutte le qualità di un SUV “by Citroen” e possiede tutte le carte vincenti per continuare il suo successo commerciale.

Dal lancio, avvenuto nel 2017, sono state vendute circa 330.000 unità. Oggi il SUV continua la sua offensiva in un segmento molto competitivo. I clienti apprezzano da sempre il suo design deciso, attraente e ultra-personalizzabile, la sua abitabilità e la sua modularità. È il veicolo ideale per le persone attive alla ricerca di comfort, pur mantenendo praticità e agilità per l’uso quotidiano.

Nuovo C3 Aircross afferma il suo stile da SUV e propone una silhouette dalle forme generose che rivela tutto lo spazio a bordo e una posizione che domina la strada, grazie all’altezza dal suolo rialzata e alle ruote di grandi dimensioni. Si distingue per le protezioni delle parti inferiori del veicolo e dei passaruota, gli inserti protettivi anteriori e posteriori e le barre al tetto. Design fresco e moderno, offre un’ampia possibilità di personalizzazione.

Il SUV, nella sua nuova versione, mostra uno stile unico, rinnovato rispetto alla generazione precedente, con un nuovo frontale, dalla personalità distintiva. Ispirato alla concept car CXPERIENCE, e inaugurato su Nuova C3 nel 2020, rappresenta la nuova firma di Citroen nel 2021: un’identità decisa, forte e unica. Il frontale moderno è riconoscibile sin dal primo sguardo, soprattutto grazie alla nuova firma luminosa dei proiettori. I doppi chevron cromati evolvono e si estendono verso i proiettori a LED, che conferiscono maggiore luminosità e sicurezza.

Per il nuovo SUV C3 Aircross, Citroen amplia il suo programma di personalizzazione, per soddisfare le esigenze di ogni cliente. Per l’esterno la Casa propone fino a 70 combinazioni possibili, grazie a 7 colori per la carrozzeria (3 dei quali nuovi: Kaki Grey, Voltaic Blue e Bianco Banquise), 4 Pack Color, una nuova firma laterale, 2 tinte per il tetto a contrasto (bianco o nero).

Nuovi i cerchi, dal disegno ancora più grafico e dinamico da 16’’ e 17’’, entrambi disponibili con finiture diamantate o full black. Iper personalizzabile anche l’abitacolo, con 4 diversi ambienti disponibili, ciascuno dotato di una propria identità. Il SUV offre modularità e abitabilità che sono un punto di riferimento. Altra caratteristica importante dell’abitacolo è la sua eccezionale luminosità grazie alle ampie superfici vetrate e al tetto apribile vetrato e panoramico.

Nuova la consolle centrale, molto curata, con un grande vano portaoggetti richiudibile. Il SUV Citroen C3 Aircross offre tutte le tecnologie per garantire serenità e sicurezza alla guida. Dispone, in particolare, di un nuovo Touch Pad da 9’’, ergonomico, per un’ottima leggibilità e praticità di utilizzo. Offre 12 tecnologie intuitive di assistenza alla guida, che facilitano la vita quotidiana per rendere ogni viaggio più facile e più sicuro. Infine, per quanto riguarda le motorizzazioni, C3 Aircross è disponibile nelle versioni benzina PureTech 110 con cambio manuale a 6 rapporti, PureTech 130 EAT6, diesel BlueHDi 110 con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 EAT6.