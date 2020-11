Citroen C3 Aircross, il nuovo motore Diesel estremamente efficiente

editato in: da

Citroen C3 Aircross, la nuova serie speciale C-Series

Citroen C3 Aircross ha arricchito da poco la sua gamma con la versione RIP-CURL e ora si appresta a rinnovare la sua offerta di motorizzazioni inserendo il Diesel BlueHDi 110 S&S abbinato di serie al cambio manuale a 6 rapporti.

Si tratta di un motore compatto di ultima generazione, con 4 cilindri, cilindrata di 1.499 cm3 e testata a 16 valvole. Turbo Diesel Common Rail, con Stop&Start è in grado di erogare 110 CV di potenza massima. È un motore efficiente e parsimonioso, ideale per i tragitti quotidiani e per le lunghe percorrenze. Offre un piacere di guida di alto livello, prestazioni eccezionali e consumi ridotti. I tecnici della Casa hanno posto particolare attenzione ai vari aspetti di questo motore, per renderlo più compatibile con l’ambiente, in linea con le normative sulle emissioni di CO2. Il propulsore adotta un sistema antinquinamento che riduce le emissioni di CO2 e i fattori inquinanti, limitando anche i consumi.

La gamma motori è completata da altri due alimentati a benzina, entrambi 1.2 PureTech Stop&Start, da 110 e 130 cavalli di potenza, quest’ultimo abbinato al cambio automatico a 6 rapporti. Il nuovo motore BlueHDi 110 S&S è disponibile su tutte le versioni del SUV Citroen n C3 Aircross e ha un prezzo di listino che parte da 20.400 euro.

Ricordiamo che Citroen C3 Aircross si distingue nel segmento dei SUV compatti grazie al suo stile unico e personalizzabile, l’ottima abitabilità, la modularità, ben 12 sistemi di assistenza alla guida e 4 tecnologie di connettività che facilitano vita a bordo. Una vettura molto versatile, conquista sia giovani famiglie che clienti di ogni età. Personalità forte, fresca e originale, valorizzata da un’ampia scelta di personalizzazioni.

C3 Aircross, disponibile in Italia, ha tutte le qualità di un SUV robusto e protettivo, la sua personalità unica ne rispecchia il carattere deciso, pronto per essere guidato sia in ambito urbano che su strade extra-urbane. Grazie alla sua capacità di modulare la motricità attraverso l’opzionale GRIP CONTROL con HILL ASSIST DESCENT, Citroen C3 Aircross può avventurarsi anche al di fuori delle strade di città e dei sentieri battuti, per una versatilità di guida molto elevata. Per questo motivo il SUV di successo di Citroen è ideale in tutte le situazioni, usato sia per il tempo libero all’aperto, che per le attività sportive e ancora per la guida nei centri urbani.