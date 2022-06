Citroen C3 Aircross, la nuova serie speciale del SUV

Presentata la nuova edizione della Citroen C3 Aircross firmata da Rip Curl: la versione 2022, proposta sulla base della Shine, si arricchisce di un nuovo ambiente interno con colori e materiali nei toni “Blue Jeans” ed equipaggiamenti di serie come i cerchi in lega da 17 pollici e i vetri posteriori oscurati.

Da anni, ormai, il SUV compatto della Casa transalpina è un vero e proprio punto di riferimento del suo segmento: le armi vincenti sono la sua versatilità, la modularità e la straordinaria abitabilità degli interni. Queste caratteristiche hanno contribuito al successo del modello, in quanto risultano perfetti per gli amanti dell’avventura e per chi pratica sport all’aria aperta.

Citroen C3 Aircross: nuova edizione limitata

La versione in serie limitata Rip Curl 2022 inserita all’interno del listino Citroen, adotta una tonalità blu che trae ispirazione dall’oceano e dall’universo del surf. La speciale C3 Aircross è dotata di un tetto bicolore che si abbina alla perfezione alle quattro tinte di carrozzeria proposte: la Steel Gray, la Planitnium Grey, la Pearl Black e la Polar White.

Gli interni del SUV compatto di Citroen, azienda che nel corso del 2022 ha presentato un esemplare unico della Ami firmata da Massimo Alba, sono caratterizzati da un rivestimento principale denominato “Hello Chinor” e utilizzato per i sedili Advanced Comfort. Il tessuto è a maglia sportiva declinato nei toni del grigio e del blu.

Abbinato al tessuto “Hello Chinor” c’è il “Sapphir Blue”, ispirato al mondo dello sport e della nautica: costituisce la parte superiore degli schienali e la zona interiore delle sedute, quest’ultime impreziosite da una nuova impuntura a vista nella tinta Blu acceso La Rochelle. Citroen ha prestato molta attenzione a ogni minimo dettaglio degli interni: i tappetini presentano la firma Rip Curl a lettere bianche ricamate e la pochette per i documenti di bordo è realizzata in un materiale simile al neoprene, che richiama le tute da surf.

Rip Curl firma la nuova versione di Citroen C3 Aircross

La versione Rip Curl 2022 di Citroen C3 Aircross, il SUV compatto per chi vuole spazio e comodità, vanta il massimo del comfort all’interno dell’abitacolo: i sedili, per esempio, sono caratterizzati da un’imbottitura esclusiva, composta da uno strato ad alta densità e da una schiuma spessa 15 mm per aumentare il comfort posturale, rendendo i viaggi lunghi ancora più confortevoli.

A bordo troviamo un sistema di infotainment all’avanguardia, con un ergonomico Touch Pad da 9 pollici integrato nella plancia. L’head-up display a colori consente al conducente di avere informazioni utili in tempo reale direttamente nel suo campo visivo.

“Questa nuova edizione C3 Aircross Rip Curl si basa sulle versioni alto di gamma Shine e Shine Pack (UK) scelte da oltre il 60% dei nostri clienti – ha dichiarato Pierre Monferrini, il responsabile della gamma Citroen – Questa nuova proposta 2022 richiama il tema dell’oceano, con un Pack Color Anodised Blue all’esterno e un nuovo ambiente interno Blue Jeans valorizzante e rilassante, abbinato ad equipaggiamenti che migliorano il benessere a bordo”.

Il nuovo SUV Citroen C3 Aircross Rip Curl sarà ordinabile a partire da venerdì 1 luglio 2022: il modello arriverà nelle concessionarie dal mese di settembre e le prime consegne sono previste per novembre.