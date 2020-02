Citroen C3 AIRCROSS, il Suv compatto per chi vuole spazio e comodità

editato in: da

CITROEN C3 AIRCROSS: comfort e versatilità

Citroen C3 AIRCROSS ha fatto il suo debutto nel 2017 all’interno del mercato estremamente competitivo dei SUV di segmento B. Con il suo stile unico e moderno ha avuto grande successo in Europa e in Italia dove ha superato le 40.000 immatricolazioni dal lancio.

Un risultato che ne fa la seconda vettura più venduta dalla Marca, dopo Citroen C3. Il mix di vendite dimostra come gli acquirenti siano talmente esigenti da preferire nel 60% degli ordini l’allestimento top di gamma Shine, nel 25% degli ordini la personalizzazione con tetto a contrasto e nel 20% degli ordini il Pack Color.

Il SUV C3 Aircross offre un’ampia scelta di personalizzazioni con ben 85 combinazioni per gli esterni, grazie a 8 colori per la carrozzeria, 2 tinte per il tetto a contrasto, 3 Pack Color (White, Silver e Orange) a cui si aggiungono 5 differenti armonie per gli interni.

All’interno del vettura si apprezza il comfort e la grande abitabilità sia per chi siede sui sedili anteriori sia per su quelli posteriori. E’ un’auto ideale per chi vuole viaggiare: si apprezza in particolare la modularità degli spazi che è garantita dai sedili posteriori, frazionabili 2/3 – 1/3 che possono scorrere in modo indipendente per 150 mm e dal sedile del passeggero anteriore che può essere ripiegato a tavolino, liberando in questo modo una lunghezza di carico pari a 2,40 metri, per un vero ambiente multi spazio, esaltato anche dai numerosi vani portaoggetti.

Il bagagliaio con soglia di carico bassa offre un volume di riferimento di 410 litri che arriva a 520 litri con i sedili posteriori spostati in avanti e fino a 1.289 litri con i sedili posteriori completamente ripiegati.

Ricca anche la gamma di funzioni di assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più confortevole e sicuro. In tutto sono 12 le tecnologie utili nel quotidiano, tra cui: il sistema Head-Up Display a colori, il Park Assist, il Riconoscimento dei limiti di velocità, l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata o il sistema di frenata automatica d’emergenza Active Safety Brake, il sistema di sorveglianza dell’angolo morto o la commutazione automatica dei fari.

Durante il test drive con la versione top di gamma Shine, abbiamo apprezzato anche la posizione di guida rialzata che aiuta a controllare meglio la strada. L’auto risponde bene alle sollecitazioni con uno sterzo preciso: il motore era il diesel BlueHDi 120 in grado di offrire piacere di guida e rispetto dell’ambiente abbinato al cambio automatico a 6 rapporti EAT6. Il cambio automatico, abbinato alla tecnologia S&S, offre anche meno stress nel traffico cittadino, contribuendo alla riduzione dei consumi e quindi delle emissioni.

Per quanto riguarda il prezzo: la versione BlueHDi 120 EAT6 è disponibile in tre allestimenti: Feel, Shinec on costi, rispettivamente, di 23.250, 25.000 e 24.850 euro. Se si punta al Diesel con cambio manuale i prezzi vanno dai 19.450 euro della versione Live ai 22.800 della più ricca Shine. Per la versione a benzina, infine, la C3 Aircross ha listino compreso tra i 18.500 della PureTech 110 Live ai 23.750 della PureTech 130 EAT6 Shine.

CARATTERISTICHE TECNICHE Citroen C3 AIRCROSS

Lunghezza: 4,15m

Larghezza: 1,76m

Altezza: 1,64m

Passo: 2,60m

Volume del bagagliaio: da 410 a 520 l