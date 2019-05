Citroen C1 Origins celebra il centenario del marchio

editato in: da

Citroen compie cento anni, successi continui per il famoso marchio automobilistico a livello internazionale.

La C1, auto molto amata dal pubblico globale, in occasione di questo importante traguardo che la Casa si appresta a festeggiare insieme a tutti i più fedeli clienti e non solo, si mostra in una nuova variante appositamente dedicata a queste celebrazioni di tutto rispetto. Si tratta di una versione speciale e in edizione limitata, esclusiva e molto elegante, realizzata ed offerta sul mercato solamente nel modello a cinque porte con il motore VTi 72 S&S.

I colori disponibili per la livrea della nuova C1 Origins, questo è il nome della limited edition, sono il Silver Grey, il Graphite Grey, il Polar White e l’Ink Black. Ci sono anche delle varianti bicolor disponibili, che vedono l’abbinamento della carrozzeria di qualsiasi colore con il tetto Ink Black. Per quanto riguarda l’estetica della nuova vettura speciale, vediamo l’aggiunta di elementi grafici appositamente realizzati in color bronzo per richiamare la stessa tinta dei doppi ingranaggi a cuspide che costituiscono il famoso Chevron, logo della Casa, all’origine della storia del brand. La fiancata posteriore e il portellone del bagagliaio sono decorati con una doppia banda e i gusci degli specchietti retrovisori esterni sono di colore nero. Lo stesso color bronzo dello Chevron è utilizzato anche per i coprimozzi delle ruote.

Sempre dal punto di vista estetico, vediamo la nuova Citroen C1 Origins celebrativa del centenario del brand, in edizione speciale e limitata, con i vetri posteriori oscurati che si intonano in maniera perfetta ai cerchi in lega da 15’’ Planet Black, sulle porte anteriori inoltre vediamo la firma Origins since 1919.

Uno sguardo invece lo meritano anche gli interni, nell’abitacolo è visibile la personalizzazione Origins con sedili Grigio Chiné con impunture Gold e decorazioni Origins, anche i tappetini sono dedicati all’edizione speciale, sia quelli anteriori che quelli posteriori. Equipaggiamento rivisitato con l’aggiunta del climatizzatore automatico, del Touch Pad 7’’ Mirror Screen Triple Play DAB compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay, la telecamera di retromarcia, quattro altoparlanti e Mirror Link. L’auto è disponibile ad un prezzo di listino di 14.400 euro per il pubblico interessato alla C1 Origins celebrativa del centenario del brand.