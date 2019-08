Citroen Berlingo, da oggi col potente motore PureTech da 130 CV

editato in: da

Nuovo Citroen Berlingo con il motore benzina PureTech in versione da 130 CV

Citroen Berlingo ha lanciato la sua nuova versione nel secondo semestre dello scorso anno.

Un veicolo molto conosciuto nel segmento dei multispazio e anche un gran modello di successo per la Casa, nato ormai nella sua prima edizione nel lontano 1996. Oggi la sua terza generazione presenta delle linee più graziose e particolari, l’auto continua ad essere semplice ma molto funzionale, oltre che innovativa, un mezzo di trasporto pratico e adatto per il tempo libero e per le famiglie.

La vera novità di cui vogliamo parlare oggi però riguarda la motorizzazione, infatti la gamma del nuovo Citroen Berlingo si arricchisce di un nuovo motore. Si tratta del PureTech 130, di cui abbiamo già parlato, che viene abbinato su quest’auto al cambio EAT8. Si tratta di un modello di propulsione moderna a iniezione diretta, che monta anche un nuovo filtro antiparticolato GPF. Un motore unico e capace di offrire prestazioni elevate con i suoi 130 cavalli di potenza, una propulsione vivace che vanta un’ottima fluidità di guida e consumi ridotti.

Di serie è abbinato al cambio automatico a otto rapporti EAT8 molto efficace, che esalta le caratteristiche del motore in maniera evidente. Tutta la gamma di motori del Nuovo Berlingo rispetta la normativa Euro 6.2 e quindi l’ambiente, oltre a offrire alte prestazioni e consumi ed emissioni ridotte. Accanto alle due versioni Diesel, la gamma benzina presenta oggi la nuova motorizzazione PureTech 130 S&S disponibile su tutte le versioni.

Per quanto riguarda la nuova versione del Berlingo, eredita le caratteristiche degli ultimi modelli. Vediamo oggi infatti uno stile e un comfort che lo rendono più moderno e rafforzano gli elementi di forza che lo hanno reso un veicolo di grande successo, come la praticità e la comodità. La sua nuova morfologia dona al nuovo Citroen Berlingo un look più robusto. Il frontale è coerente con l’identità del brand, con la firma luminosa su due livelli e la personalizzazione dei fendinebbia con angoli arrotondati.

È disponibile in due misure, M e XL, da cinque e sette posti, aumenta lo spazio a bordo e la modularità del mezzo. Più grande anche al bagagliaio, l’auto continua ad essere perfetta per i viaggi in famiglia e per il tempo libero in compagnia. Il tetto multifunzione innovativo migliora la luminosità e l’auto offre ben 19 nuove tecnologie di auto alla guida, oltre a quelle di connettività e alle motorizzazioni ecosostenibili.