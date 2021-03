Citroen AMI, la piccola auto elettrica arriva in Italia: i prezzi

editato in: da

Citroeni AMI, l’auto che si ricarica con la presa di un asciugacapelli

La piccola elettrica Citroen AMI è stata creata nell’ambito di un ecosistema digitale in grado di proporre un’esperienza cliente inedita attraverso un percorso 100% online, facile e intuitivo, con lo scopo di semplificare la vita quotidiana dei clienti nell’accesso alla mobilità.

AMI 100% electric è vicina ai suoi clienti e si adatta alle loro esigenze, è ora ordinabile in Italia e si può acquistare direttamente online. È una vettura unica, che esprime un’immagine di modernità, accentuata dal suo universo di personalizzazioni unico; AMI si declina infatti in 7 diverse versioni. La versione di ingresso è la AMI AMI, offre tutta la personalità dell’auto grazie al suo colore esterno “Blue AMI” e gli equipaggiamenti di serie includono: fari e indicatori di direzione a LED, il tetto in vetro panoramico, gli interni in tessuto Tep Nero Mistral, presa USB, riscaldamento con funzione disappannamento, cavo di ricarica.

Citroen AMI permette di creare l’oggetto su misura per ogni cliente, con accessori che può installare facilmente da solo. Sono disponibili 4 kit di personalizzazione, in 4 colori: My AMI Grey, My AMI Blue, My AMI Orange, My AMI Khaki. La Casa ha realizzato una piccola ma innovativa auto, introducendo sul mercato una grande novità, proponendo una soluzione di mobilità elettrica con un posizionamento di prezzo inedito fino a questo momento. L’obiettivo è soddisfare tutte le esigenze di spostamento dei clienti. AMI 100% electric si adatta a chi la sceglie e propone diverse soluzioni di utilizzo per essere realmente accessibile a tutti.

Con zero emissioni di CO2 permette l’accesso alle zone nei centri città, con una guida facile e silenziosa. Offre un’autonomia fino a 75 km, perfettamente adatta agli spostamenti urbani e peri-urbani. La batteria da 5,5 kWh agli ioni di litio si ricarica in sole 3 ore con una presa elettrica standard da 220V ed è posizionata sotto al pianale, a tutto vantaggio dello spazio nell’abitacolo. AMI può anche essere ricaricata con una Wallbox o con una colonnina di ricarica pubblica. Il motore da 6 kW le consente di raggiungere la velocità massima di 45 km/h.

L’elettrica low-cost Citroen Ami è un quadriciclo leggero ultra compatto di 2,41 m di lunghezza, 1,39 m di larghezza e 1,52 m di altezza. Vanta una luminosità sorprendente, grazie alle ampie superfici vetrate che, abbinate al tetto panoramico di serie, rappresentano il 50% della superficie totale. L’abitacolo esprime spazio e funzionalità, può accogliere 2 persone a bordo. I vani portaoggetti sono distribuiti in modo razionale nell’abitacolo, per viaggi più confortevoli.

Il listino prezzi di Citroen AMI per l’Italia propone la versione d’ingresso AMI AMI a 7.200 euro, la My AMI Pack a 7.600 euro (nei 4 diversi kit di colore), la My AMI Pop a 8.200 euro e infine la versione Vibe a 8.600 euro. AMI è l’auto elettrica per tutti.