Citroen Ami, l’elettrica low-cost che si guida senza patente. Il test-drive

Citroen alla Milano Design City con uno spazio dedicato alla citycar Ami

Nel pieno della Milano Design Week, Citroen ha presentato la sua nuova nata simbolo di audacia e creatività: la Citroen AMI 100%elettrica. Con questa vettura la casa francese vuole rendere accessibile l’elettrico a tutti e in Italia sarà ordinabile da metà novembre sul sito di Citroen.

LE NOSTRE IMPRESSIONI ALLA GUIDA

Virgilio Motori ha provato la piccola AMI in un test-drive di 45 minuti per le vie trafficate della città. Guidarla è davvero divertente, basta girare la chiave e selezionare il tasto D (drive) per accedere a tutte le zone della città, incluse quelle riservate ai veicoli a basse emissioni.

Grazie alle sue misure ridotte (2,41 m. di lunghezza, 1,39 m. di larghezza) offre una grande facilità di parcheggio (grazie anche al suo diametro di sterzata ideale 7 metri). Abbiamo apprezzato l’estrema maneggevolezza della vettura e la sua visibilità facilitata dalle ampie superfici vetrate (parabrezza, vetri laterali e lunotto) e dal tetto panoramico di serie. Allo scatto al semaforo la piccola Ami dice la sua ma poi è meglio tenere la destra sui grandi vialoni: il suo motore da 6kW consente di viaggiare fino a 45 km/h.

Nonostante le dimensioni ridotte, alla guida ci si sente protetti, allo stesso livello degli altri veicoli sulla carreggiata.

Pollice giù invece per la seduta decisamente scomoda e senza imbottitura, male anche la visibilità contro-sole e lo scarso assorbimento nel percorrere le vecchie strade lastricate di Milano.

DUE POSTI E SPAZIO A BORDO

L’accesso a bordo è facilitato dalle ampie portiere, identiche sui due lati di Ami – 100% ëlectric. All’interno lo spazio è ottimizzato per proporre un abitacolo funzionale. I due sedili simmetrici sono in posizione sfalsata, per offrire una reale sensazioni di spazio e comodità nei movimenti a ognuno degli occupanti.

I vani porta-oggetti sono distribuiti in modo razionale nell’abitacolo. I designer hanno ricavato una nicchia ai piedi del passeggero, per riporre un bagaglio dalle dimensioni da “cabina” e un’altra zona d’alloggiamento nella parte posteriore. L’impianto acustico è limitato a uno speaker mobile ideato da Logitech.

RICARICA FACILE E L’AUTONOMIA

La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, situata sotto al pianale, si ricarica facilmente con il cavo elettrico previsto a bordo, posizionato nella portiera lato passeggero. Dopo aver collegato il cavo, sono sufficienti 3 ore per una carica completa con una presa comune da 220 V, la stessa utilizzata per ricaricare i vostri cellulari. L’autonomia garantita è di 75 km.

OK PER I MINORENNI

Durante la conferenza stampa ci è stato spiegato come Ami, 100% elettrica, sia accessibile anche a partire dai 14 anni in Italia con patente AM (il più noto patentino).

PREZZI E OFFERTE

Ma veniamo ai costi. Citroën introduce una grande novità proponendo una soluzione di mobilità elettrica con un posizionamento di prezzo inedito fino a questo momento, con offerte differenziate. È prevista un’offerta con canoni mensili variabili da 12 a 48 mesi, al termine dei quali Ami può essere restituita.

– Con ecobonus statale 2020, l’offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99€/mese (con un primo canone di 1.990 € – tutti i valori sono IVA inclusa, non compresa l’assicurazione).

-Con ecobonus statale 2020 + rottamazione del veicolo (categoria “L” ante EU3), l’offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99€/mese (con un primo canone di 1.260 € – tutti i valori sono IVA inclusa, non compresa l’assicurazione).

Per chi è orientato all’acquisto in Italia sarà possibile anche acquistare Ami a partire da 5.430 euro (Iva inclusa) con ecobonus statale 2020.

CONSEGNA A DOMICILIO

Un’altra caratteristica di Ami – 100% ëlectric, è la sua possibilità di consegna direttamente a domicilio dal cliente. Nessuna necessità di viaggiare. La consegna viene effettuata a casa attraverso partners dedicati (GEFCO). Questo servizio include una presentazione di Ami di circa 30 minuti.