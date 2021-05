Citroen AMI Cargo, la micro-mobilità per i professionisti

editato in: da

Citroen Ami – 100% electric diventa cargo. L’avveniristico veicolo rivolto alla mobilità urbana, ultracompatto e 100% elettrico si trasforma nella versione commerciale My Ami Cargo.

Citroen, protagonista del mercato dei mezzi da lavoro elettrici, con prodotti di successo quali Citroen e-Jumpy -100% electric, propone ora ai professionisti una soluzione di micromobilità sostenibile. My Ami Cargo è dotato di una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh in grado di ricaricarsi attraverso una semplice presa domestica da 220V in 3 ore. L’autonomia del mezzo a zero emissioni raggiunge i 75 km, mentre la velocità massima tocca i 45 km/h. Inoltre sono eccezionali le sue dimensioni: lunghezza 2,41 m, larghezza 1,39 m e altezza 1,52 m. Infine Citroen My Ami Cargo ha un diametro di sterzata di 7,20 m, che rende la guida agile e divertente (qui la nostra prova su strada del modello standard).

Il nuovo veicolo elettrico francese è dunque adatto agli operatori in azione su contesti urbani, per le cosiddette consegne dell’ultimo miglio. La sua capacità di carico complessiva è di 400 litri. La stiva è separata dalla cabina di guida da una parete verticale, posizionata per garantire massima sicurezza e comfort al conducente. Il ripiano, esteso fino al posto del sedile del passeggero, è in grado di sostenere un peso di 40 kg e può essere regolato su 2 livelli. Non mancano poi i ganci per il passaggio di cinghie per fissare gli oggetti più fragili.

I clienti possono personalizzare My Ami Cargo con numerosi accessori. Si va dalla rete di contenimento sulla portiera ai tappetini, dai vani portaoggetti al supporto per smartphone, per finire con il DAT@MI per connettere lo smartphone. Lato sicurezza, invece, nonostante tali dimensioni ridotte, la micro car Citroen garantisce protezione in caso di urto grazie alla sua struttura tubolare in acciaio. L’abitacolo è riscaldato e la posizione di guida non è inferiore rispetto a quella dei veicoli di dimensioni tradizionali.

La Casa francese ha aperto in Italia un sito online di vendita dedicato a My Ami Cargo e a Citroen Ami, la versione passeggeri del quadriciclo low-cost. È disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e accessibile da smartphone, tablet o computer. I clienti potranno così familiarizzare in modo virtuale con il piccolo mezzo elettrico. Sul portale infatti è possibile configurare, ordinare e pagare il proprio My Ami Cargo dopo un’esperienza digitale innovativa.