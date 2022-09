Citroen Ami, arriva la nuova serie speciale Tonic

Fonte: Ufficio Stampa Citroën Citroen Ami Tonic: un inedito abbinamento di colori per un carattere vivace e curioso

Citroen Ami si veste di nuovi sgargianti colori: la nuova versione Citroen My Ami Tonic mostra un inedito abbinamento cromatico khaki e giallo limone che dà un tocco di fresca vitalità alla piccola elettrica francese che sta rivoluzionando la mobilità urbana.

La possibilità di personalizzazione è da sempre al centro del carattere dinamico e vivace di Ami, e questa nuova versione – al vertice della gamma – è particolarmente ricca di accessori, dettagli ed elementi decorativi che la rendono un mezzo pratico e connesso ma anche pieno di stile.

My Ami Tonic, personalità vitaminica

La nuova versione di Ami si arricchisce di nuovi dettagli e colorazioni vibranti: Citroen My Ami Tonic, posizionata al vertice della gamma, propone un inedito abbinamento cromatico khaki e giallo limone che le permettono di sfoggiare una personalità tutta nuova, vitaminica e stimolante.

La piccola Ami, che ha già conquistato oltre 7.800 clienti in Italia, si veste di colori ed elementi grafici energizzanti, riprendendo numerosi accessori disponibili nelle altre versioni e aggiungendo un tocco di stile in più.

“L’equipe Citroen Design ha voluto dare un tocco di freschezza e vitalità a questa nuova versione”, afferma Mathieu Wandon, Responsabile Design Grafico di Citroen: “L’abbinamento tra blocchi di colore giallo limone e khaki, associato a pratici elementi tecnici (personalizzazioni a forma di punta di freccia) conferisce a My Ami Tonic un aspetto ludico rendendola un giocattolo per adulti di età compresa fra i 14 e i 77 anni”.

Il quadriciclo 100% elettrico Citroen, infatti, si guida con il patentino AM, anche nella versione commerciale My Ami Cargo: una soluzione di micromobilità sostenibile accessibile, comoda e dal carattere brillante.

I colori sgargianti della nuova micromobilità

My Ami Tonic è una versione piena di energia che arricchisce la gamma di Ami, la microcar elettrica nata per rispondere alle nuove aspirazioni di mobilità. Tra le novità di My Ami Tonic, un frontale diverso che si mostra per la prima volta e sul quale spiccano nuovi elementi colorati che rimandano alla forma degli occhiali da sole.

Restano alcuni degli elementi di personalizzazione presenti sulle altre versioni del quadriciclo leggero Citroen, come i paraurti o le barre al tetto, e tutti gli accessori che si possano desiderare all’interno dell’abitacolo. My Ami Tonic è dotata di serie di tre vani portaoggetti, reti di contenimento per le portiere, una rete di separazione centrale e anche un gancio per borsa. Si trovano inoltre a bordo un pratico supporto per lo Smartphone e il connect-box Dat@ami per collegare lo Smartphone al veicolo.

Colore del relax, il khaki contribuisce a creare all’interno dell’abitacolo sensazioni di calma e armonia: presente sui vani portaoggetti integrati nella plancia e sul profilo delle reti di contenimento per le portiere, la tinta è anche un richiamo all’impegno ecologico di Ami. Il tocco brillante del giallo sulle cinghie interne e sui divertenti dettagli sull’esterno suscitano curiosità e donano a My Ami Tonic un carattere vibrante e in linea con una personalità energica e curiosa.

La nuova versione Citroen My Ami Tonic, ordinabile dal 1 settembre, sostituisce le versioni My Ami Khaki e My Ami Vibe ed entra ufficialmente nel listino della Casa al prezzo di 8.990 euro.