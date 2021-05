Citroen AMI 100% electric, connessa e sostenibile

editato in: da

Citroen e WINDTRE hanno stretto una nuova partnership. Al centro dell’unione la Citroen AMI 100% electric, esempio di micromobilità sostenibile.

WINDTRE è uno degli operatori mobile italiani gestori alternativi nel fisso. Da oggi, i clienti Citroen AMI 100% electric potranno beneficiare in esclusiva dell’offerta GIGAMI: minuti e Giga illimitati in 5G e 200 SMS a 9,99 euro al mese, per 24 mensilità. La rete Top Quality Network di WINDTRE raggiunge in 5G oltre il 90% della popolazione del nostro Paese.

Ma dove acquistare la Citroen AMI 100% electric? Il veicolo della Casa francese (qui la nostra prova su strada) è disponibile online sul sito web Citroen e, per la prima volta, sarà possibile conoscere l’elettrica negli store WINDTRE selezionati. Qui i clienti potranno essere supportati dagli stessi addetti alle vendite dell’operatore.

Citroen AMI 100% electric ha un’autonomia a zero emissioni di 75 km. I cavalli sono 8, mentre la velocità massima è limitata a 45 km/h. La batteria da 5,5 kWh si ricarica in 3 ore mediante una presa elettrica standard da 220 V. La vettura è lunga 2,41 metri e gode di un diametro di sterzata di 7,2 metri. A bordo, la plancia ospita un alloggiamento per il diffusore Bluetooth e lo smartphone si trasforma nel display di bordo.

Elettrica ma anche connessa: la AMI 100% electric con l’applicazione mobile My Citroen, accessibile sul proprio smartphone e attraverso il modulo connesso DAT@MI, permette di essere costantemente informati sull’autonomia e sullo stato di carica. Una volta alla colonnina, l’app illustra invece il tempo rimanente per arrivare al 100% d’energia. L’applicazione infine segnala quali sono le ‘prese’ più vicine, funzionalità proposta da Free2Move Services, il brand di mobilità del recente Gruppo Stellantis.

La microcar 100% elettrica prevede 2 pack: My Ami POP, con colore Orange e lo spoiler posteriore, e My Ami VIBE con colore grigio, accessori di gamma superiore, e adesivi. Inoltre esiste anche una versione cargo rivolta ai professionisti, per le consegne dell’ultimo miglio. Grazie all’ecobonus statale, il prezzo della AMI 100% electric è di 5.430 euro. I clienti possono anche usufruire del noleggio a lungo termine con 19,99 euro al mese e un’anticipo di 2.644 euro oppure del car sharing con i partner dedicati. A coronare l’acquisto ci sono poi parecchi accessori della collezione AMI Lifestyle.