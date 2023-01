I cinque SUV più attesi: grandi novità nel 2023

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Quali sono i SUV più attesi per il 2023

Come ogni anno, anche quello appena iniziato si apre con tantissime novità. Nei prossimi mesi – tra eventi, conferenze stampa e saloni – verranno presentate moltissime nuove vetture, pronte a entusiasmare gli automobilisti a livello globale.

I SUV sono tra i modelli maggiormente amati oggi dalla clientela, nonostante il mercato auto purtroppo stia vivendo ancora un momento molto difficile. Abbiamo visto purtroppo che il bilancio del 2022 in Italia è stato negativo. In questo scenario però arriveranno comunque presto delle novità molto interessanti: vediamo quali sono i SUV più attesi per il 2023.

I SUV italiani che attendiamo

Tra i primi SUV che attendiamo c’è sicuramente l’inedito B-SUV di Alfa Romeo. È forse il più atteso in assoluto, stiamo parlando di quello che avrebbe dovuto chiamarsi Brennero, ma molto probabilmente il nome sarà un altro. Sarà un SUV di segmento B, più piccolo della Tonale, che oggi sta riscontrando un ottimo successo, e realizzato sulla stessa piattaforma CMP su cui nascerà anche Jeep Avenger. Il nuovo B-SUV del Biscione comunque sarà presentato nel corso del 2023, per arrivare su strada il prossimo anno.

Tra i SUV di Alfa Romeo ci sarà anche un’altra novità, un restyling della Stelvio, tra le auto più amate della Casa. Piccole modifiche sul frontale, ma anche dietro e all’interno, alcuni elementi riprenderanno lo stile del SUV Tonale. Non ci resta che attendere insomma.

Tra i brand italiani non poteva non esserci Fiat, e anche la Casa torinese – che oggi fa parte del Gruppo Stellantis – è pronta a svelarci un nuovo B-SUV per il 2023. Un altro modello tra i più desiderati dalla clientela globale, ma principalmente forse nel Bel Paese – dove “gioca in casa”. Al momento abbiamo davvero pochissime informazioni a riguardo, possiamo ipotizzare che la piattaforma utilizzata sarà la CMP, con motorizzazioni termiche ed elettrica.

E infine, finalmente il 2023 è l’anno del primissimo SUV di Ferrari! Il Purosangue è stato annunciato ormai da tempo, e noi non vediamo l’ora di vederlo. È sicuramente l’auto a ruote alte più rivoluzionaria, la prima ad uscire dalla Casa del Cavallino Rampante, da sempre nota per la produzione di supercar da urlo, lussuose e ultra potenti. Abbiamo varie informazioni a riguardo: il SUV Ferrari monterà un 6.5 litri 12 cilindri aspirato da 725 CV di potenza, un bolide. Il prezzo di listino partirà da 390.000 euro e gli ordini sono già stati chiusi da tempo, la lista d’attesa infatti è già di 2 anni.

Gli altri SUV che aspettiamo nel 2023

Due altre perle attese per quest’anno: il nuovo Toyota C-HR e Jeep Avenger, di cui abbiamo tanto parlato.

Il primo SUV è già stato anticipato dal prototipo Prologue. Quello che sappiamo è che potrebbe essere leggermente più grande rispetto alla generazione attuale, e il look cambierà, con nuove linee moderne. Per quanto riguarda le motorizzazioni, a fianco della versione full hybrid a listino verrà inserita anche la plug-in.

E infine arriva la nuova Jeep, quella di cui abbiamo tanto parlato nei mesi scorsi: la mitica Avenger che aspettiamo con ansia. Ormai di questo nuovo SUV atteso per il 2023 sappiamo praticamente tutto: lo stile, le dimensioni più compatte della Renegade, nuovo abitacolo moderno e motore 1.2 benzina da 100 CV, trazione anteriore e cambio manuale. L’anno prossimo dovrebbe arrivare anche nella variante 100% elettrica. I prezzi? Si parte da circa 27.000 euro.