Cinque auto familiari con meno di 20mila euro

Fonte: 123RF Cinque auto usate per le vacanze: costano meno di 20mila euro

Secondo una ricerca di Carvago, oggi sta spopolando sempre più il trend delle auto usate per l’estate: gli italiani le preferiscono rispetto al noleggio. E, a proposito di questo, ci sono cinque vetture familiari che, in base all’analisi, consentono di spendere meno di 20.000 euro.

È tempo di programmare le vacanze. Viviamo un’epoca difficile, caratterizzata da continui rincari: sono alti i prezzi delle bollette, dei beni di prima necessità, ma la stangata maggiore – lo sappiamo bene – è rappresentata dal caro benzina. Per questo motivo le famiglie italiane hanno la necessità di rientrare in un budget sempre più limitato.

Auto usate per l’estate: il nuovo trend

Le famiglie che stanno acquistando una vettura usata per le vacanze, preferendola al noleggio, sono in crescita. E questo a causa dei continui rincari a cui siamo costantemente esposti negli ultimi mesi. Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (ONF), nella settimana dal 20 al 26 giugno il noleggio di un’auto di media grandezza, senza assicurazione supplementare e accessori, è arrivato a 634,52 euro: circa il 67% in più rispetto al 2021.

Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia, ha spiegato: “Questo ha portato i consumatori a interessarsi al mercato delle auto usate, seppure con pochi anni di vita e in buone condizioni. Il mercato offre molte auto di qualità, acquistabili con meno di 20.000 euro, soprattutto se si è alla ricerca di utilitarie compatte e piccoli SUV”.

Che auto usata comprare a meno di 20mila euro? I consigli di Carvago

Chi è alla ricerca di un’auto che soddisfi le esigenze della famiglia senza sforare il budget, può scegliere uno dei modelli consigliati da Carvago.

Il primo è Ford Focus Station Wagon. Nonostante il periodo non particolarmente brillante per il brand in Europa, le auto prodotte sono sempre di qualità. Questa offre il meglio in termini di guidabilità e le famiglie apprezzano l’ampio bagagliaio e i sistemi di assistenza alla guida.

Altra vettura consigliata da Carvago è Opel Insignia Sports Tourer, certamente l’auto più rappresentativa della selezione. La prestazione su strada non è delle migliori, ma in generale le sue qualità sono positive: buona l’estetica, l’auto è spaziosa, ha sedili versatili. I criteri di ricerca includono anche unità con un diesel biturbo da due litri con 154 kW (209 CV) e trazione integrale.

Tra le cinque auto usate sotto i 20mila euro c’è Renault Kadjar, l’unico SUV scelto da Carvago. La maggior parte di questi modelli è di piccole dimensioni o costa troppo per rientrare in questa Top 5. Kadjar è l’eccezione che conferma la regola. Si basa sul Nissan Qashqai, ma è più lunga e più alta. Sul mercato ci sono molte Kadjar con una ricca dotazione e un prezzo molto più accessibile rispetto ai rivali tedeschi con caratteristiche simili. È possibile trovare auto a trazione integrale, ma il 95% delle Kadjar usate sono a trazione anteriore.

Anche la Seat Leon ST rientra in questa mini classifica stilata da Carvago. Scelta poco diffusa sul mercato delle auto usate, è infatti il modello meno popolare tra quelli visti sinora. Nonostante gli interni poco armoniosi con plastiche dure ed economiche e il piccolo schermo del cruscotto, la Leon è comunque un buon mezzo, e vanta la stessa tecnologia della Golf Variant a un prezzo migliore.

E infine c’è lei, Volkswagen Golf Sportsvan, scelta ottimale per una famiglia. L’auto offre il comfort tipico di un SUV, con caratteristiche simili anche in strada e, grazie alla panca posteriore scorrevole, è possibile modificare gli spazi a seconda dei passeggeri e alle proprie esigenze.

Carvago mira a consigliare la soluzione perfetta per ogni cliente

Il Country Manager di Carvago per l’Italia, Antonio Gentile, spiega: “Con la situazione globale attuale e i prezzi delle auto nuove alle stelle, sempre più persone decidono che è più conveniente acquistare un’auto usata. Con l’arrivo delle vacanze, le famiglie hanno bisogno di muoversi agilmente e senza un limite di bagagli imposto dai mezzi di trasporto pubblico ed è per questo decidono di comprare un’auto usata. Carvago vuole intercettare questo trend, offrendo la possibilità di acquistare auto usate su diversi mercati europei. Per i nostri clienti, ricercare la soluzione perfetta per loro su differenti mercati competitivi, può rappresentare anche una futura opportunità d’investimento e guadagno, in quanto attualmente le auto usate subiscono una svalutazione quasi pari a zero”.

La ricerca di Carvago si è concentrata sono su auto con un’età massima di quattro anni e 99.000 chilometri: si presume che una famiglia che ha recentemente investito i propri soldi per comprare la macchina, non voglia affrontare costose riparazioni fin da subito.