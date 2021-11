È cinese il SUV elettrico col record di autonomia

In un mondo in cui le auto elettriche sono il futuro, o almeno, così sembra per ora, sono tanti i produttori che ormai da anni si sono addentrati nella scoperta di questo ‘nuovo’ settore, proponendo sempre più modelli, a prezzi più o meno accessibili e con tecnologie sempre più evolute.

Uno dei problemi che ancora però mette in crisi questo mercato è l’ansia da ricarica, legata ai chilometri di autonomia garantiti dalle vetture elettriche e alla scarsità di colonnine per il rifornimento sul territorio (parliamo dell’Italia ovviamente). In questo scenario, sono tante le aziende che propongono modelli in grado di garantire la migliore autonomia possibile. Vediamo ogni giorno nuove auto elettriche lanciate sul mercato, anche diverse realtà cinesi hanno proposto dei veicoli davvero sorprendenti e addirittura low-cost.

Tra queste oggi emerge GAC, che presenta Aion LX Plus, la prima auto elettrica cinese dall’autonomia da record: è in grado di percorrere infatti ben 1.000 km con una sola ricarica. Il dato è omologato secondo lo standard NEDC, che è sicuramente più di più ‘ampio raggio’ rispetto al WLTP che viene usato ormai in tutta Europa, e più ‘generoso’ anche dell’EPA usata in USA. In ogni caso si tratta di numeri da primato.

Aion è un marchio dell’azienda GAC, che produce solo vetture a zero emissioni e che oggi lancia questo SUV LX; modello che rappresenta l’evoluzione di uno precedente, già in vendita, denominato V, e che oggi si presenta con prestazioni decisamente migliorate. Diversi i tagli di batteria proposti per la GAC Aion LX, che arrivano a 500, 600 o 700 km (NEDC). La variante Plus invece è in vetta all’offerta, con 1.000 km di autonomia e una batteria enorme, 144,4 kWh, che oltretutto garantisce dei tempi di ricarica da record. Con le colonnine fast charge progettate appositamente dalla Casa cinese, è possibile passare da 0% a 80% in 8 minuti e da 30% a 80% in meno di 5 minuti.

Tempi da primato, grazie alle celle al grafene usata dalla GAC, presentate la primavera scorsa, che debuttano proprio oggi sul mercato con il nuovo SUV elettrico Aion LX, che sarà lanciato tra qualche giorno, esattamente il 19 novembre. Tutto è pronto per accogliere il nuovo modello con autonomia da record.