Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW sceglie Chiara Ferragni per promuovere la iX1

Chiara Ferragni, testimonial BMW, è stata scelta anche per l’ultimissimo spot organizzato dalla Casa in collaborazione con Publitalia’80 per promuovere la mobilità a zero emissioni, eliminare i pregiudizi legati all’auto elettrica e sottolineare le doti uniche della BMW iX1.

Lo spot viene già trasmesso, la pubblicità infatti è attiva da domenica 1° ottobre sulle reti Mediaset, la campagna resterà on air fino al 14 ottobre sulle reti generaliste e tematiche Mediaset e sulle property digitali Mediamond, Mediaset Infinity e Tgcom24.

Sfatare i pregiudizi sull’elettrico

BMW ha deciso di dar vita a questa iniziativa anche per provare a dare il proprio contributo nello sfatare alcuni pregiudizi sulla mobilità elettrica che ancora oggi collocano l’Italia in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei. È vero infatti che nella nostra nazione il numero di clienti che scelgono auto elettriche è ancora esiguo.

Secondo uno studio di Deloitte, riportato da BMW, l’Italia è comunque uno dei mercati più aperti e disponibili ad accogliere il cambiamento in atto, con quasi 8 italiani su 10 teoricamente intenzionati ad abbandonare i modelli con motori termici tradizionali a favore di motorizzazioni elettriche o elettrificate. Purtroppo spesso il cambiamento però non accade per altri fattori, di cui siamo perfettamente a conoscenza: la scarsità di colonnine di ricarica e di incentivi, i prezzi di listino troppo alti.

Il nuovo progetto di comunicazione realizzato da BMW Italia è incentrato proprio sul concetto di superamento del pregiudizio. Il volto della campagna è Chiara Ferragni, scelta – in virtù del suo percorso personale “unconventional” – per promuovere il modello BMW iX1 100% elettrico.

L’imprenditrice e fashion icon si è dovuta confrontare durante la sua carriera con alcuni pregiudizi circa il suo percorso professionale, che alla fine si sono dimostrati erronei e immotivati. Motivo per il quale BMW ha voluto affiancare la storia di Chiara Ferragni a quella della sua iX1, modello che grazie alle sue qualità è in grado di superare le resistenze nei confronti di una transizione verso la mobilità sostenibile. Il superamento dei pregiudizi sull’elettrico si svolge così in parallelo a quello dei pregiudizi verso Chiara Ferragni.

iX1 è l’elettrica secondo BMW

Com’è fatta? Si mostra al pubblico con un aspetto robusto, è molto versatile, motivo per il quale guidare la nuova BMW iX1 è un’autentica esperienza di libertà e indipendenza, nel quotidiano e nei viaggi più lunghi. Il carattere premium dell’auto è sottolineato dal design all’avanguardia degli interni, dall’ambiente sofisticato e dalla selezione molto più ampia di equipaggiamenti di serie rispetto al modello precedente.

L’auto viene costruita nello stabilimento del BMW Group di Regensburg, dove per la prima volta nella storia del brand escono da un’unica catena di montaggio sia i modelli con motori a combustione, che i sistemi ibridi plug-in, ma anche quelli con trazione completamente elettrica.

La BMW iX1 porta il “piacere di guidare” senza emissioni in un segmento di veicoli in crescita a livello mondiale, rendendolo accessibile a un pubblico molto ampio. Un SUV compatto che offre al cliente la più recente tecnologia BMW eDrive, offrendo un forte impulso all’accelerazione della mobilità elettrica.

I miglioramenti in termini di sostenibilità rispetto al modello precedente non si devono solamente alle ampie misure di elettrificazione, ma anche al più elevato utilizzo di energia verde, sia per la produzione che nella catena di fornitura, e alle maggiori quantità di materie prime secondarie e materiali naturali utilizzati. Un progetto green su più fronti.