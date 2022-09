Chi è il pilota che fa il suo esordio in Ferrari

Fonte: Ufficio stampa Ferrari Salirà a bordo della Ferrari F1-75 il giovane pilota Robert Shwartzman.

Mentre i fan della Casa di Maranello erano abbagliati dal lancio di Ferrari Purosangue, il reparto corse del Cavallino Rampante comunicava un annuncio importante. È stato infatti ufficializzato nelle scorse ore il pilota che farà il suo esordio in Formula 1, un nome certo già noto agli appassionati per via di un curriculum piuttosto interessante, nonostante la giovane età.

Robert Shwartzman in pista con Ferrari

È di una manciata di ore fa la notizia che Robert Shwartzman salirà presto a bordo della Ferrari F1-75. Il primo assaggio in pista è previsto per il fine settimana di gare di Formula 1 del Gran Premio degli USA, che si svolgerà il prossimo 21 ottobre sul tracciato di Austin. A confermare il tutto è stata la stessa Scuderia di Maranello che ha annunciato la novità con un entusiastico tweet.

Dunque per il giovane pilota russo sarà la prima occasione di un certo peso per poter mettersi in mostra, alla guida di una Ferrari, per certi versi lo strumento perfetto per poter dimostrare il proprio valore e, magari non nell’immediato, conquistarsi un posto “da titolare”. D’altronde questa è l’ulteriore conferma della stima nei suoi confronti da parte della Ferrari Driver Academy e dallo stesso Team Principal Mattia Binotto, che nei giorni scorsi ne tesseva le lodi con queste parole.

“Robert è un pilota fantastico. Ogni volta che ha guidato un’auto di Formula 1 è stato molto veloce […] è molto, molto forte con una F1, ed è un peccato per lui non avere un posto in gara in questo momento. In questa stagione ha lavorato molto al simulatore, aiutando il nostro team a sviluppare la vettura attuale. Penso che come pilota sia migliorato, ha sviluppato le proprie capacità e oggi è molto più maturo, anche rispetto a un anno fa, quindi penso che sia un pilota che meriterebbe un sedile”.

Chi è Robert Shwartzman

Ed è anche grazie al suo ruolo da collaudatore per la Casa di Maranello che Robert Shwartzman si è conquistato questo tanto agognato sedile a bordo della Ferrari F1-75, ma non solo per questo. Basti pensare che il 23enne la scorsa stagione ha chiuso al secondo posto il campionato di F2, dopo il precedente quarto posto nella generale, in cui conquistò comunque ben quattro vittorie, più di chiunque altro.

Ma la stoffa da vincente è questione di lunga data per Robert Shwartzman, che già a 5 anni otteneva la sua prima vittoria all’Easykart Internation Grand Final, continuando spesso a primeggiare negli anni seguenti in diverse competizioni per kart. Il giovane pilota russo vinse poi il campionato di Formula Toyota nel 2018 e quello di Formula 3 l’anno successivo, ma era già dal 2017 che si trovava sotto l’ala protettrice della Ferrari Driver Academy.

Non è dunque un mistero che l’organizzazione della Casa del Cavallino Rampante creda molto nelle potenzialità di Robert Shwartzman. E l’occasione per dimostrare il suo valore, finalmente alla guida di una Ferrari (qui per il listino), rappresenta il giusto riconoscimento per il giovane. Non ci resta che attendere il via alle prove libere al GP degli Stati Uniti, in programma fra poco più di un mese, per vederlo in azione.