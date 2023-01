Chi canta la canzone dello spot Renault

Fonte: Ufficio Stampa Renault La canzone della pubblicità del nuovo SUV Renault Austral

Da circa un paio di settimane vediamo passare in TV la pubblicità del nuovo SUV Renault Austral E-Tech full hybrid. Uno spot che la Casa ha realizzato e curato nei minimi dettagli e che da giorni sta facendo sognare tutti coloro che vi si imbattono.

Quante volte l’avete vista in TV ultimamente? E soprattutto, quante volte vi siete fermati e avete alzato il volume per ascoltare la canzone scelta per la pubblicità di Renault Austral? Ebbene sì, il brano musicale sapientemente scelto è uno degli aspetti che sta attirando più l’attenzione dei telespettatori.

La colonna sonora di Renault Austral

Una colonna sonora d’eccezione per il nuovo SUV Austral, di cui abbiamo già molto parlato in differenti occasioni. Si tratta in particolare di una cover incisa da Scala & Kolacny Brothers di “Nothing Else Matters”, un grande classico dei Metallica, che fu pubblicato dalla storica band il 20 aprile del 1992 come terzo singolo dall’omonimo loro quinto album in studio.

Il Gruppo automobilistico ha scelto questo brando per esaltare la sua nuova proposta commerciale. La colonna sonora è un aspetto fondamentale per un buono spot, e in questo caso Renault ha azzeccato alla grande: ne stanno parlando praticamente tutti. Forse alcuni non sono subito riusciti subito a capire di che canzone si trattava, ma sono rimasti attratti sin da subito dalla melodia.

È importante quello che un jingle riesce a trasmetterci, ci fa capire qual è il messaggio che la pubblicità cerca di comunicare.

La canzone della pubblicità Renault 2023 – che fa parte della campagna di comunicazione pubblicitaria in tutta Europa – è diventata virale. Per quanto riguarda le immagini, vediamo due robot automobilistici che smontano la nuova Austral pezzo per pezzo, lasciando vedere la carrozzeria nuda. E, a conclusione dello spot, si vede il nuovo motore E-Tech full Hybrid del SUV Renault.

La canzone è molto melodica e lenta, ci attrae.

A proposito di Renault Austral

Renault Austral è il nuovo SUV della Casa, che amplia l’offerta del marchio nella categoria. Un modello ambizioso, rappresenta una delle colonne portanti della riconquista del segmento C, cuore del mercato automobilistico mondiale. Austral prosegue l’offensiva che la Casa ha già avviato con Arkana e Nuova Mégane E-Tech Electric.

Il SUV rientra nel piano strategico Renaulution. Il suo nome rimanda a terre lontane e ad ampi spazi promettendo possibilità oltre i limiti, è fedele al DNA del marchio, moderno e al servizio dei suoi clienti.

Prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna, Nuovo Austral è soggetto a rigorosi controlli in ogni singola fase della sua produzione. Dalla scelta dei materiali al controllo delle funzionalità, passando per l’assemblaggio dei componenti e la verniciatura, niente è lasciato al caso. “Il modello è la perfetta incarnazione di ciò che dev’essere un SUV del segmento C e di ciò che Renault è in grado di fare”, le parole del CEO Luca de Meo.

L’auto associa tutti i codici dei SUV al nuovo linguaggio “sensual tech” del design Renault. La personalità è forte e al tempo stesso elegante e atletica. All’interno, l’abitacolo high-tech, i materiali selezionati e la cura delle finiture si sposano con l’inedita abitabilità di una familiare.

La gamma di gruppi motopropulsori è innovativa: con un sistema E-Tech Hybrid di nuova generazione da 400V, in grado di sprigionare fino a 200 cavalli di potenza, ma anche con altri due motori benzina, un Mild Hybrid Advanced 48V da 130 CV e un Mild Hybrid 12V da 140 e 160 cavalli.