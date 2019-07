Chevrolet Corvette, GM presenta la nuova supercar

editato in: da

Nuova Chevrolet Corvette Z06: foto

La sera del 18 luglio, la prossima settimana, assisteremo alla rivelazione della nuova Chevrolet Corvette.

Il padre di quest’auto eccezionale, Zora Arkus-Duntov, ci ha lasciati con la sua idea di realizzare un’auto a motore centrale. E finalmente quella sua visione ha preso vita e potremo vederla nella nuova vettura che presto sarà svelata al pubblico di tutto il mondo. L’evento si terrà in California, nella contea di Orange, e tutti potremo assistere via streaming dalle 19.30 alle 22.30 del 18 luglio, giovedì prossimo.

Basterà accedere al sito e tramite i canali social, si potrà assistere alla rivelazione ufficiale della nuova Chevrolet Corvette Next Generation, a video ufficiali e anche ad un pre-show dedicato. La visualizzazione sarà possibile da qualsiasi Paese del mondo. Il vicepresidente esecutivo e presidente di General Motors Barry Engle ha dichiarato: “C’è un grande gruppo di appassionati di Corvette in tutto il mondo che aspettano la rivelazione della Next Generation. Siamo lieti di offrire a questi fan e a tutti gli appassionati di auto sportive un modo per vedere e conoscere il veicolo contemporaneamente a quelli che partecipano dal vivo in California. Gli spettatori ascolteranno direttamente dalla leadership di Chevrolet, dall’ingegneria e da alcuni ospiti speciali tutto ciò che riguarda i punti salienti di questa prima Corvette a motore centrale.”

Dopo l’evento di presentazione ufficiale in California, la nuova Chevrolet Corvette a motore centrale inizierà due tour nazionali che coinvolgeranno i concessionari Chevy per far conoscere la nuova supercar inedita e illustrare le ampie possibilità di personalizzazione per i sedili, le ruote e tantissimi accessori ad hoc. Si tratta di un modello destinato essenzialmente al mercato interno, dove dal 1953 è simbolo di vettura high performance made in Usa, è la prima versione a motore centrale in 66 anni di storia.

Engle ha affermato: “I nostri tour nazionali porteranno la Next Generation di Corvette direttamente alle concessionarie Chevrolet locali dove i nostri clienti potranno iniziare a immaginarsi all’interno della propria auto personalizzata”. I tour saranno in più di 125 concessionari selezionati in tutti gli Stati Uniti, dal 19 luglio fino agli inizi del 2020, sul sito verranno pubblicate le tappe dopo la presentazione ufficiale che avverrà nella serata di giovedì 18 luglio.