Al CES 2022 fa il suo esordio la prima auto turca

Ormai lo sappiamo e la situazione dura ormai da quasi due anni: il settore auto è in profonda crisi, e con lui anche tutto il comparto dei Saloni dell’Auto tradizionali. Purtroppo anche nel 2022 infatti tanti appuntamenti sono già stati annullati (come il grande Salone di Ginevra, che salta per la terza volta consecutiva a causa della pandemia di Covid-19).

Ci sono però alcune mostre specializzate che finalmente tornano alla normalità, si ritorna quindi agli eventi in presenza per produttori di auto e fornitori di componentistica e software. È l’esempio del famosissimo Salone che concentra l’attenzione proprio sui software, il CES di Las Vegas (Consumer Electronics Show), che questa settimana è uno degli appuntamenti più importanti per il settore automotive.

La presentazione del SUV turco al CES 2022

Il mondo dell’auto è infatti uno dei più grandi protagonisti dell’evento, che ha preso il via lo scorso 4 gennaio. La manifestazione è molto ampia, ed è dedicata principalmente all’elettronica di consumo. In quest’occasione, in mezzo a tantissime nuove auto in presentazione, e non solo, è stato svelato ufficialmente il primo SUV elettrico di Togg, Casa automobilistica che oggi ha il grande obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante nel mercato delle auto a zero emissioni per i prossimi anni.

Togg è l’acronimo di Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, una joint venture di cui fanno parte differenti realtà turche, tra cui BMC, Kok Group, Anadolu Group, Zorlu Holding e l’operatore telefonico Turkcell. Al momento non sappiamo molto sul nuovissimo SUV elettrico di Togg, mai svelato sino ad ora. Le informazioni sono ancora poche. Quello che è certo è che l’auto verrà prodotta in Turchia e che le batterie utilizzate per l’alimentazione del veicolo invece provengono dalla Cina.

Le caratteristiche del primo SUV elettrico turco di Togg

Il SUV in questione è una vettura di segmento D, un modello che quindi vanta dimensioni simili a quella di auto come la Mercedes GLC, l’Audi Q5 o l’italianissimo SUV per eccellenza del Biscione, Alfa Romeo Stelvio. Le varianti presentate e lanciate sul mercato saranno differenti, ancora non ne conosciamo i dettagli, ma sappiamo che il modello d’ingresso della gamma molto probabilmente ha un’autonomia garantita di 300 chilometri e sarà quindi l’auto ideale per gli spostamenti quotidiani in città, piuttosto che per i viaggi su distanze medio-lunghe.

Ci sarà però anche una versione long range a listino, che potrebbe arrivare a raggiungere fino a 500 chilometri di autonomia. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, pare che l’auto avrà bisogno di solo 30 minuti di ricarica per poter passare dal 20% all’80% di autonomia della batteria. Sulle prestazioni al momento non si sa moltissimo, se non che lo scatto da 0 a 100 km/h potrebbe avvenire, nella variante più potente, in 5 secondi.

L’auto elettrica turca è stata disegnata da Pininfarina e arriverà nelle concessionarie dal 2023, ma presto si apriranno i preordini. Il presidente della società Gürcan Karakaş l’ha presentata nelle scorse ore al CES di Las Vegas, la più importante fiera hi tech al mondo. Un SUV elettrico, connesso e intelligente, basato sulla piattaforma proprietaria “Togg Use-Case Mobility”.