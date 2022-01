Al CES 2022 svelata l’auto con 1.000 km di autonomia

Consumi inferiori a 10 kWh per 100 km, per un'autonomia di oltre 1.000 chilometri, sono alcuni dei numeri della nuova Mercedes-Benz Vision EQXX. Si tratta di un'auto futuristica, sia dentro che fuori, modello del progetto della Casa della Stella a tre punte che mira a ridefinire due dei parametri che attualmente definiscono l'era elettrica: autonomia ed efficienza.

Lo fa con un concept di una berlina di lusso in programma al CES 2022 di Las Vegas, poi svelata solo virtualmente in streaming. In breve, Mercedes-Benz Vision EQXX è capace di raggiungere livelli tanto elevati di efficienza energetica coniugando ogni aspetto che ne contraddistingue il progetto: dalla trasmissione all'aerodinamica passando per l'utilizzo di materiali eco-sostenibili e nel contempo leggeri, senza dimenticare l'impiego delle più moderne tecnologie intelligenti.

Mercedes-Benz Vision EQXX e il sogno di viaggi in elettrico senza pensieri

"Solo un anno e mezzo fa abbiamo avviato questo progetto che ha portato alla Mercedes-Benz più efficiente mai costruita, con un consumo energetico eccezionale inferiore a 10 kWh per 100 chilometri. Ha un'autonomia di oltre 1.000 chilometri con una singola carica utilizzando una batteria che si adatterebbe anche a un veicolo compatto" ha spiegato il presidente del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG Ola Källenius.

Si parte da qui, da un CES 2022 ricco di novità per il settore auto, per garantire ai clienti quei due parametri accennati poc'anzi, l'autonomia e l'efficienza necessari a rivedere la concezione del viaggio in elettrico conosciuta finora, e di conseguenza rispondere alle esigenze delle nuove generazioni di utenti. Il principio è quello già ribadito più volte su queste pagine, come anche altrove d'altronde: accelerare la diffusione delle auto elettriche rendendole adatte a ogni tipo di viaggio.

Non solo autonomia: il design e il resto che contraddistingue Vision EQXX

"Come ’halo car’, la Vision EQXX afferma chiaramente come Mercedes-Benz sia il marchio che abbina il lusso alla tecnologia nel mondo automobilistico e non solo. E il modo in cui l'abbiamo sviluppato è rivoluzionario quanto il veicolo stesso. Vision EQXX ha visto le migliori menti dei nostri centri di ricerca e sviluppo lavorare insieme agli ingegneri dei nostri programmi di Formula 1 e Formula E" ha dichiarato in occasione della presentazione Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG e Chief Technology Officer responsabile per lo sviluppo e gli acquisti. Non è affatto un mistero che tale concept car sia infatti un prodotto ideato da diverse angolature, pensato con spirito innovativo e con dinamiche fuori dagli schemi, elementi, questi, necessari per realizzare qualcosa di avveniristico, di future-proof, nato e destinato a fare da apripista.

E così, dopo aver presentato al mondo la prima AMG completamente elettrica, oltre alla tecnologia e alle prestazioni promesse, anche Mercedes-Benz Vision EQXX si svela come un'auto particolarmente elegante e affascinante, seppur pensata con una concezione differente. Si avvale di una sua UI/UX caratterizzata da un nuovo schermo d'infotainment/controllo che copre l'intera larghezza del frontale dell'abitacolo e che fa ricorso a tecnologie che imitano il funzionamento del cervello umano. Per non parlare del design, area in cui l'aerodinamica la fa da padrona con diverse soluzioni adottate per ottimizzare l'efficienza, tuttavia sempre abbracciando l'eleganza e la classe che contraddistingue da sempre le automobili della Casa stellata, di cui trovate qui il listino completo.