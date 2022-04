La Casa svela come sarà il SUV del futuro

Kia Concept EV9 rappresenta uno sguardo avvincente sulla direzione futura dei SUV per l’era della mobilità sostenibile. Concept EV9 combina un design d’avanguardia che ispira e stimola la riflessione, un abitacolo futuristico dai contenuti altamente innovativi e personalizzabili, abbinati ad un avanzato propulsore esclusivamente elettrico ad emissioni zero. Concept EV9 è solo il preludio di quanto Kia intende proporre nell’era della mobilità sostenibile.

Concept EV9 disponibile sul mercato europeo dal 2023

I piani di Kia sono l’immissione in vendita di EV9 già nel 2023 anche in Europa, in piena scia del successo conquistato fin dal lancio del rivoluzionario crossover EV6 (auto dell’anno 2002). Progettato sulla specifica piattaforma elettrica globale modulare, si tratta di un veicolo altamente flessibile e high-tech alimentato da un propulsore 100% elettrico ad emissioni zero di ultima generazione.

Le linee esterne contemporanee sono evidenziate dalla forma alta ed improntata alla spaziosità e fortemente orientate al futuro, si uniscono ad uno spazio interno dal carattere visionario accentuato da una dotazione tecnologica all’avanguardia. Concept EV9 suggerisce l’idea di avventura, estro e divertimento con forme dirompenti e dal forte impatto stilistico. Esternamente, tali proporzioni contraddistinguono l’immagine di generoso SUV con sedili disposti su tre file, caratterizzandolo come un veicolo potente, funzionale e pronto all’azione.

Le proporzioni, basate su una lunghezza di 4.930 mm, una larghezza di 2.055 mm, un’altezza di 1.790 mm e un passo di 3.100 mm, conferiscono alla Concept EV9 una straordinaria presenza su strada. Questo SUV, a trazione 100% elettrica, rivela una personalità semplice ma fortemente distintiva, radicata perfettamente nel pilastro “Bold for Nature” di Opposites United. I volumi laterali ribassati suggeriscono un impatto visivo forte ed immediato, accentuato dai parafanghi dagli angoli netti situati sulla parte alta del veicolo. L’insieme delle profilature che si susseguono nella parte bassa del corpo vettura sottolineano la decisa personalità da SUV.

La nuova griglia di Concept EV9 esprima l’anima high-tech del SUV completamente elettrico, come il predecessore EV6, rendendo allo stesso modo omaggio nello stesso tempo al mondo della natura. Gli schemi sequenziali creano una “luce di benvenuto” per il conducente e posizionano correttamente le luci durante la guida. La superficie del cofano ospita pannelli solari, contribuendo a fornire parte dell’energia elettrica necessaria a Concept EV9, rappresentando una fonte di energia supplementare, utile quando non si è vicini ad una stazione di ricarica.

L’efficienza aerodinamica di Concept EV9 è ulteriormente incrementata dai mancorrenti retrattili sul tetto che, quando non sono in uso, si chiudono verso l’interno, incanalando il flusso d’aria in modo uniforme sul veicolo. Un sistema di telecamere di nuova generazione sostituisce inoltre i convenzionali specchietti retrovisori esterni migliorando ulteriormente l’aerodinamica e, al contempo, la consapevolezza spaziale del guidatore.

Cerchi da 22 pollici ad affermare l’importante presenza su strada

I cerchi da 22 pollici dal design poligonale rafforzano l’aspetto geometrico e l’imponente presenza su strada di Concept EV9. Un elemento aerodinamico dal design triangolare regola il flusso d’aria attorno alle ruote, ponendosi in contrasto con la forma circolare degli pneumatici e garantendo equilibrio ed armonia in ogni dettaglio. Per rimanere in sintonia con l’ambiente il Concept EV9 ha un tetto panoramico che invita i passeggeri a perdersi guardando il cielo e allo stesso tempo riverbera il suo impatto positivo sul benessere e sull’umore.

L’interno di Concept EV9 è stato curato nei minimi dettagli per offrire al conducente e ai passeggeri uno spazio che si trasforma man mano che l’esperienza di viaggio evolve. Presenta un display interattivo ultra-wide da 27 pollici che funge da centro nevralgico per tutte le esigenze di conducente e passeggeri, dai media, al climatizzatore, alle varie funzionalità di comfort.

Lo spirito futuristico dell’abitacolo caratterizza anche il volante a scomparsa, che è stato reinterpretato e inserito nella plancia e perfettamente integrato nello spazio interno per un’esperienza di guida innovativa, oltre ogni confine.