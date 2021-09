In vendita il carro armato di lusso coi sedili in pelle

Se vi dovesse capire di incontrarlo mentre siete in giro per una passeggiata nei boschi, non dovete preoccuparvi. Non è scoppiata alcuna guerra. Nonostante l'aspetto minaccioso, infatti, è un"semplice" carro armato ludico . Anzi, a voler essere precisi l' Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 è un carro armato di lusso dalle caratteristiche tecniche degne di nota.

Adatto per spostarsi su tutte le tipologie di terreno, anche le più impervie e dissestate, il cingolato può ospitare fino a 4 passeggeri - con spazio più che sufficiente per tutti - e raggiungere una velocità massima di quasi 100 chilometri orari (60 miglia, ossia 97 chilometri, per la precisione). Merito di un motore V8 turbodiesel da 6.6 litri Duramax, capace di sviluppare una potenza di 800 cavalli e 2.033 Nm di coppia. Una vera e propria "forza della natura", insomma, che saprà regalare diverse soddisfazioni a chi si metterà alla guida.

Anche perché, come accennato, gli interni non hanno nulla da invidiare a quelli di un'auto di lusso. Dentro l'abitacolo, infatti, troviamo sedili Recaro in pelle, ventilati e riscaldati elettricamente. Al posto di guida non troviamo un "normale" volante, ma una cloche simile in tutto e per tutto a quella di un aeroplano, grazie alla quale controllare la direzione e le numerose funzionalità smart che l'Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 (simile a quello che appare in Fast & Furious 8) mette a disposizione dei passeggeri.

La plancia, ad esempio, è occupata da due display Garmin da 12 pollici grazie ai quali sarà possibile tenere sempre tutto sotto controllo. Quello posizionato dietro la cloche mostra al guidatore tutte le informazioni riguardanti la marcia e lo stato del veicolo. Il secondo, sistemato in posizione centrale, può mostrare le immagini delle telecamere (termiche e a infrarossi) posizionate sia sul fronte sia sul retro del veicolo. Insomma, in ogni situazione di visibilità si potrà sempre sapere se di fronte al nostro carro armato "tattico" si presentano ostacoli insormontabili.

Come si può facilmente immaginare, l'Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 non è esattamente un veicolo economico. Per acquistarne uno nuovo è necessario sborsare la cifra di 425 mila euro. In alternativa, si può provare a partecipare all'asta online organizzata da Hemmings Auctions, ma difficilmente si risparmierà: al momento l'offerta vincente è esattamente di 425 mila euro, ma il prezzo di riserva non è stato ancora raggiunto.