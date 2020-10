Captur, a ottobre promozione per il SUV di Renault

editato in: da

Nuovo Renault Captur: si rinnova il B-suv di successo

Renault pensa a delle offerte uniche per il suo SUV di successo, arrivato oggi alla sua seconda generazione. La Casa francese ha deciso di attivare delle promozioni valide per tutto il mese di ottobre 2020, per i clienti interessati al crossover dalle forme compatte e dinamiche.

Un’auto a ruote alte, che fa parte del segmento del mercato auto più amato oggi dalla clientela, con un aspetto molto offroad. Alcune versioni di Renault Captur, insieme ad altre vetture del marchio, godono di importanti promozioni per questo mese che, unite agli ecoincentivi che vengono proposti dal Governo per le auto a basse e zero emissioni, consentono di risparmiare anche una buona somma di denaro, chiaramente in base alla tipologia di propulsione che si decide di acquistare.

I vantaggi economici possono arrivare anche a superare gli 8.000 euro. Punto il riflettore sulla Renault Captur, possiamo dire che la versione in promozione sarà la Intens Plug-in Hybrid E-Tech 160. Vettura ibrida che abbina un motore elettrico ricaricabile con al frenata e con la presa, che da solo è in grado di percorrere fino a 65 chilometri, ad un motore termico da 1.6 litri a 4 cilindri. L’auto è in grado di sprigionare in tutto la potenza di 160 cavalli e la coppia di 144 Nm. La trasmissione è automatica Multimode e la trazione di questa versione del crossover di successo di Renault è anteriore.

Facciamo quindi il punto della situazione, andando ad analizzare l’offerta resa disponibile dalla Casa francese per tutti i suoi clienti. Il SUV di successo Renault Captur Intens Plug-in Hybrid E-Tech 160 offre dei vantaggi che possono superare gli 8.500 euro. Il prezzo di listino dell’auto parte infatti da 32.950 euro e in questo caso scende a 24.100 euro. Un’offerta di cui si può beneficiare solo nel caso in cui il cliente decide di rottamare una vettura usata di categoria compresa tra Euro 0 e Euro 4, con data di immatricolazione fino al 30 dicembre 2010 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

L’anticipo è di 3.950 euro (rate da 199 euro al mese, Tan 5,25%, Taeg 6,29%), il cliente può beneficiare anche dell’opzione Finanziamento Protetto con il Pack Service comprensivo di 3 anni di furto incendio, un anno di Driver Insurance, estensione di garanzia 3 anni oppure 60.000 km. Valore garantito fino a 45.000 km 18.122 euro.