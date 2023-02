La canzone della pubblicità di Lancia Ypsilon

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La canzone dello spot della nuova gamma Lancia Ypsilon 2023

Nuova Lancia Ypsilon: in questi giorni vediamo in onda in TV lo spot che presenta l’evoluzione di una delle auto più famose della storia. Testimonial per la nuova gamma di Lancia Ypsilon per il 2023 l’attrice Cristiana Capotondi. “Tecnologia senza fili, eleganza senza compromessi. Tech à porter”, così recita il claim della campagna.

La nuova gamma Lancia Ypsilon porta in vita l’importante connubio tra le tecnologie di ultima generazione e l’eleganza.

Nello spot vediamo uno spaccato della vita quotidiana di ognuno di noi, l’attrice affronta la sua giornata a bordo di nuova Lancia Ypsilon, che le permette di essere più connessa, efficiente e con stile. Altra protagonista della pubblicità è anche una borsa rossa, che fa un volo pazzesco. Non è casuale la sua presenza, si tratta infatti della borsa firmata “E. Marinella by Lancia”, che annuncia la collaborazione della Casa automobilistica appunto con E. Marinella.

La canzone della pubblicità

Raccontando alcuni dei momenti più “tipici” di una giornata in auto di ognuno di noi, tra il traffico e la fretta, lo spot sottolinea quelle che sono le caratteristiche vincenti della nuova gamma Ypsilon. La canzone che accompagna l’intero spot pubblicitario si chiama Gopher Mambo, di Yma Sumac (Fonte Sorrisi e Canzoni).

Le canzoni degli spot pubblicitari delle auto ultimamente stanno smuovendo parecchio l’attenzione del pubblico. Il mese scorso abbiamo parlato di quella della pubblicità di Renault Austral, che stava facendo sognare moltissimi spettatori.

Uno spot che la Casa ha realizzato e curato nei minimi dettagli, quante volte l’avete visto in TV? E soprattutto, quante volte vi siete fermati e avete alzato il volume per ascoltare la canzone scelta per la pubblicità di Renault Austral? Ebbene sì, il brano musicale sapientemente scelto è uno degli aspetti che ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Una colonna sonora d’eccezione per il nuovo SUV Austral, di cui abbiamo già molto parlato in differenti occasioni. Si tratta in particolare di una cover incisa da Scala & Kolacny Brothers di “Nothing Else Matters”, un grande classico dei Metallica, che fu pubblicato dalla storica band il 20 aprile del 1992 come terzo singolo dall’omonimo loro quinto album in studio.

Un anno da record per Lancia Ypsilon

Luca Napolitano, CEO del brand Lancia, dichiara con orgoglio: “Il 2022 è stato ancora un anno da record per Lancia Ypsilon. Con la miglior quota della sua storia, si conferma leader del suo segmento per il quarto anno consecutivo e la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato. E dopo quattro generazioni, più di tre milioni di unità vendute, 36 serie speciali, 38 anni di successi alle spalle, la nuova gamma Ypsilon presenta oggi la nostra fashion city car più connessa di sempre, grazie alla tecnologia wireless, con più stile, grazie alla nuova livrea Verde Rugiada e la più efficiente, grazie al risparmio fino al 25% di carburante rispetto ad un motore tradizionale”.

Nella sua nuova veste per il 2023, Lancia Ypsilon conferma la contemporaneità di un modello che – pur evolvendosi continuamente nel corso degli anni – è riuscito sempre a preservare le sue doti migliori: la compattezza, la grande cura dei dettagli e il tipico e inconfondibile stile italiano.

Leader indiscussa del segmento B e autentica icona, la Ypsilon diventa ancora più connessa grazie a diverse dotazioni tecnologiche di serie che vanno a migliorare il piacere di guida e il comfort a bordo, semplificando la vita quotidiana di tutti gli occupanti del veicolo.

Nella Lancia Ypsilon MY23, per esempio, c’è un nuovo caricatore wireless posizionato sotto la leva del cambio: una soluzione che permette di ricaricare il proprio smartphone in totale sicurezza e comfort. Alla base della nuova gamma c’è la voglia di rendere l’auto sempre più connessa: l’infotainment evolve grazie alla radio con display touchscreen da 7 pollici compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto in modalità wireless.

Per la prima volta, inoltre, sulla Lancia Ypsilon debutta anche la telecamera posteriore: un aiuto in più durante le manovre di parcheggio, così da rendere l’esperienza alla guida “stress-free”. Novità anche per gli interni: nell’abitacolo risalta il nuovo rivestimento blu della pancia e dei pannelli, con i raffinati accenni multicolore sulla gemma del cambio, sul calice del volante e anche sulle cornici delle bocchette.