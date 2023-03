Il campione del Napoli sfreccia con un bolide da 500 CV

Fonte: ANSA Khvicha Kvaratskhelia: la sua auto

Khvicha Kvaratskhelia è un giovane ma promettente calciatore della nazionale georgiana, classe 2001. Oggi gioca come attaccante in una squadra italiana, come sappiamo: nel Napoli. E fa parlare molto di sé grazie alle sue doti eccezionali.

È considerato oggi uno dei più grandi talenti del calcio georgiano, nell’estate del 2019 è stato indicato dalla UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Il calciatore non nasconde la sua passione per le belle auto, ed è stato avvistato con un bolide ultra potente tra le mani: una Mercedes AMG GT Coupé da più di 140.000 euro e con una potenza eccezionale che supera i 500 cavalli.

Stop al campionato di Serie A, per il calcio ora è arrivato il momento delle Nazionali. Tra i vari convocati che sono stati chiamati per la squadra del proprio Paese c’è anche lui, Khvicha Kvaratskhelia, chiamato da Willy Sagnol per far vedere il meglio di sé nelle prossime sfide della Georgia. La star e grande campione del Napoli è stato visto sfrecciare per le vie di Tbilisi sulla sua costosa e potente supercar.

Il bolide di Khvicha Kvaratskhelia

Proprio la scorsa settimana è iniziato il ritiro per la preparazione delle due gare della nazionale calcio della Georgia, che si è battuta in un’amichevole contro la Mongolia sabato 25 marzo (vincendo 6-1) e che oggi sfiderà la Norvegia per il match di qualificazione all’Europeo. Per entrambi gli incontri, Sagnol conta parecchio ovviamente sul suo grande campione, Khvicha Kvaratskhelia.

Classe 2001, il giocatore è un vero fuori classe, lo sappiamo. E non nasconde anche la sua grande passione per i motori, le belle auto e la potenza: nei giorni scorsi, proprio in occasione della sua presenza in Georgia, è stato immortalato viaggiare a gran velocità per le vie di Tbilisi a bordo della sua fantastica e costosissima Mercedes AMG GT Coupé. Il bolide ha un prezzo di listino che parte da 140.000 euro.

Non è una vettura da milioni di euro, come quelle che siamo abituati a vedere tra le mani di altri campioni, come Cristiano Ronaldo, ma di sicuro non è un modello alla portata di tutti. Non una macchina qualunque dunque quella su cui sfreccia Khvicha Kvaratskhelia, degna di una stella del calcio: la Mercedes-Benz AMG GT Coupé ha un motore V8 in grado di sprigionare la potenza estrema di 530 cavalli (390 kW), con una velocità massima di 312 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Mercedes-AMG GT: il bolide

La sportiva della Stella è frutto della combinazione di materiali compositi e tecnologie di lavorazione nuovi e innovativi, oltre che dei metodi di sviluppo più moderni, mirati a ridurre ulteriormente il peso complessivo e a ottimizzare le prestazioni a 360°.

Nonostante una ricca dotazione extra, il peso complessivo di Mercedes-AMG GT Coupé è stato ridotto, ottimizzando rigidità statica e dinamica oltre che deportanza aerodinamica. Grande importanza è stata data all’impiego delle tecnologie più innovative, volte a consentire un uso economico delle strutture in carbonio anche per volumi di produzione elevati.

Una particolarità dell’auto è l’alloggiamento in carbonio del tubo dell’albero di trasmissione. Il torque tube rende possibile un collegamento molto diretto tra motore e cambio secondo la tipologia costruttiva a transaxle, particolarmente vantaggioso dal punto di vista della dinamica di marcia, e caratterizzato da una straordinaria resistenza alla flessione e rigidità torsionale. Il componente strutturale assicura così una risposta straordinariamente diretta e contribuisce a una ripartizione bilanciata del carico del veicolo.