Camper Mercedes: le novità in arrivo sul mercato

Nel segmento dei furgoni di piccole dimensioni, si tratta del successore della precedente generazione di Citan, che verrà alla luce il 25 agosto. Il veicolo ha il DNA tipico del brand, in termini di design inconfondibile, sicurezza e connettività. Caratteristiche che si combinano perfettamente con le dimensioni esterne compatte e allo stesso tempo con lo spazio ben pensato all'interno; tutti elementi che aprono una vasta gamma di potenzialità per il nuovo piccolo veicolo della Stella nel campo sempre più popolare dei micro camper.

Allo stand Mercedes-Benz di quest'anno a Düsseldorf ci saranno quattro camper su base Sprinter: il recente e premiato camper Red Dot di Alphavan, il Royal semi-integrato di Kabe e Contura di Eura Mobil e il nuovo camper completamente integrato Héritage di Le Voyageur. Ulteriori innovazioni basate sullo Sprinter includeranno l'elegante c-line XL di Carthago, il Neo MT 7 BD di Frankia, il Silverdream 690 RS di Wanner o l'HRZ City di HRZ Reisemobile. Tanti, come sempre, i nuovi Camper su base Sprinter.

A partire dall'autunno in poi, lo Sprinter sarà disponibile in tutte le sue varianti di carrozzeria e di trazione, con il potente ed efficiente diesel a quattro cilindri OM 654 del portafoglio Mercedes-Benz Cars. Il motore OM 654 sarà presente in quattro declinazioni di potenza: 84 kW (114 CV), 110 kW (150 CV), 125 kW (170 CV) e 140 kW (190 CV). Altro elemento inedito sarà il moderno motore da 2,0 litri associato al comodo cambio automatico 9G-TRONIC in alternativa a un cambio manuale a 6 marce, e anche un nuovo sistema di trazione integrale.

Al Salone Mercedes proporrà anche i modelli Marco Polo 'in-house', ovvero sia il camper compatto Marco Polo che il veicolo per il tempo libero Marco Polo HORIZON, e, come terzo membro della famiglia, il Marco Polo ACTIVITY. Tutti i modelli possono ora essere ordinati con la proiezione del logo del marchio Mercedes sulle porte del conducente e del passeggero anteriore.

Il nuovo pacchetto Comfort del sedile offre una regolazione della profondità del cuscino del sedile oltre al supporto lombare. La superficie può essere estesa fino a sei centimetri e può essere regolata con incrementi di un centimetro, per garantire il massimo della comodità nella seduta. A proposito di questo settore, possiamo dire che la Casa della Stella si sta affermando sempre più con i van di medie dimensioni come veicoli di base per le conversioni come camper da parte dei produttori.