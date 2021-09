Il camper furgonato ideale per lo smart working

editato in: da

Alla fiera di Dusseldorf abbiamo assistito alla presentazione di un nuovo mezzo del marchio EuroCaravaning. Il suo nome è VANTourer Urban, la Casa ha deciso di lanciarlo in una colorazione unica e molto brillante, una vernice verde acceso, e con interni in pelle personalizzati.

Il camper è disponibile anche con il modulo ufficio, e in effetti è l’ideale anche per lo smart working. Quest’anno al Caravan Salon 2021 di Dusseldorf in realtà abbiamo avuto modo di vedere tanti camper e furgoni davvero belli, funzionali e innovativi, che possono andare incontro alle più svariate esigenze della clientela.

L’azienda tedesca ha deciso di realizzare questo van speciale e unico in una verniciatura particolare, avvalendosi inoltre della collaborazione dello specialista della pelle Rühl per gli interni e del produttore di vernici per auto americano Axalta. In effetti, la carrozzeria è stata colorata in questa tinta unica ElectroLight che spicca, si tratta di una tonalità di giallo-verde molto brillante; oltretutto il camper vanta meravigliosi interni in pelle.

VANTourer Urban di EuroCaravaning presentato al Salone di Dusseldorf riprende come base quella Mercedes-Benz Vito, di cui abbiamo già parlato. Si tratta di un mezzo che è stato realizzato soprattutto pensando ai clienti giovani, a cui piace viaggiare, ma che vogliono avere tutte le comodità che può vantare quella che possiamo definire come una specie di casa mobile, ma anche un camper economico, compatto e maneggevole.

Possiamo dire che il nuovo VANTourer Urban può soddisfare questi requisiti, è lungo 5,13 metri e lo spazio interno è ampio e confortevole. E non è tutto, a partire dal mese di marzo dello scorso anno infatti come ben sappiamo, la pandemia di Coronavirus ha costretto molte attività a chiudere e bloccare i lavori, per contenere l’epidemia. In questo contesto, molti lavoratori hanno continuato a lavorare da casa anziché dall’ufficio, in smart working.

Questo è il motivo per cui anche tanti camper sono diventati una specie di uffici alternativi. Steffen Gross, amministratore delegato di EuroCaravaning, ha dichiarato: “Per i lavori in cui hai essenzialmente bisogno di una scrivania, internet, telefono e forse una macchina per il caffè, i camper o le roulotte offrono le condizioni perfette per operare concentrati e indisturbati”.

Ed ecco il contesto esatto per la nascita di questo nuovo modulo ufficio per l’abitacolo dell’Urban, adatto al lavoro da casa. Il mezzo è disponibile in quattro differenti modelli 540 D, 600 D, 600 L e 630 L, cambiano le dimensioni e le configurazioni.