Il camper fuoristrada per vacanze off-road

La Casa giapponese presenta sette nuovi veicoli personalizzati che celebrano il patrimonio, le prestazioni e la promessa del marchio Go Anywhere. Toyota torna in grande stile al SEMA 2021, portando i suoi inediti concept, quattro veicoli nuovissimi e altri che ritornano o che fanno il loro debutto in fiera dopo la loro presentazione virtuale dello scorso anno.

Il SEMA è un evento dedicato a tutti gli appassionati di ‘special’ ed elaborazioni uniche che si tiene al Las Vegas Convention Center. Quest’anno la Casa ha esposto due one-off, realizzati sulla base del pick-up heavy duty Tacoma e dedicati ad una particolare categoria di viaggiatori off-road, quelli che cercano nel proprio mezzo il vero compagno di avventure, un mezzo che li possa accompagnare senza difficoltà anche nelle escursioni più impegnative, in fuoristrada, senza alcuna preoccupazione nel caso in cui si debba lasciare la strada. I nuovi camper di Toyota sono stati pensati per tutti gli irriducibili dell’off-road più impegnativo e sono i prototipi Toyota Tacozilla e Tacoma Overlanding.

Il Tacozilla della Casa giapponese Toyota è una sorta di micro-house pronta per l’overlanding, che rende omaggio ai camper Toyota degli anni Settanta e Ottanta. È stato costruito dal team Toyota Motorsports Garage, ha un telaio realizzato su misura e un esterno in alluminio con superfici lisce e arrotondate, e presenta un’esclusiva apertura di passaggio tra la cabina del Tacoma e la struttura del camper. Gli interni del nuovo camper sono completamente isolati, con il pavimento stile sauna in teak, un bagno completo con doccia, una cucina con fornelli e con il lavello e un tavolo da pranzo stampato in 3D che si trasforma in un’opera d’arte retroilluminata.

Per quanto riguarda invece il nuovo Toyota Tacoma Overlanding Concept, pensato per tutti gli amanti del glamping (il camping-glamour), che quindi non hanno bisogno di quel mezzo in grado di accompagnarli ad attraversare i sentieri più faticosi da raggiungere, è stato realizzato dalla Casa giapponese in collaborazione con Cruiser Outfitters, ed è basato sul versatile pick-up SR5. Il team ha realizzato il Tacoma Overlanding Concept con un sistema di sospensioni regolabili Old Man Emu BP-51. Il veicolo offre un robusto paraurti anteriore, la piastra di protezione inferiore per il motore, un set di cerchi in lega Alpha da 17” con pneumatici Goodyear Wrangler DuraTrac. E in cima c’è una tenda, proprio sul tetto.