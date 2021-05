Il camper Ford ideale per le vacanze all’aria aperta

editato in: da

Sentirsi a casa anche quando si è in viaggio non è mai stato così semplice grazie a Ford. È con Transit Custom Nugget, il camper realizzato in collaborazione con Westfalia, che la Casa statunitense si è resa protagonista dello scorso Salone del Camper di Parma e oggi continua a essere una delle scelte migliori nel panorama delle quattro ruote da vivere, in tutti i sensi.

Il camper, presentato nel 2020, è sinonimo di versatilità, praticità e affidabilità. Reinterpretato in ottica caravan, il Transit Custom di Ford si trasforma e viene plasmato in base alle esigenze dei consumatori, che alla guida del mezzo possono contare su una soluzione perfetta per vivere un’esperienza avventurosa senza rinunciare a comfort e sicurezza. Sicuro grazie alle tecnologie innovative della società americana, il camper Ford ha un design degli interni inconfondibile.

Consigliato a tutti gli amanti di viaggi che spesso ricorrono al noleggio, Transit Custom Nugget è stato progettato modellando e gestendo l’abitacolo interno per soddisfare ogni esigenza di praticità. I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa rendono lo spazio piacevole per una zona giorno da sfruttare al meglio anche grazie a una cucina, completamente attrezzata, che offre tutto il necessario per divertirsi ai fornelli anche quando il mezzo è in movimento. L’angolo cottura, a L sulla parte posteriore del veicolo, è infatti equipaggiato con fornello a gas a due fuochi, lavello e frigorifero da 40 litri di capienza.

Disponibile con motorizzazione 2.0 Diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza (130 CV e 185 CV con cambio automatico), il caravan americano ha una configurazione estremamente versatile. La casa su quattro ruote dell’Ovale ha infatti la possibilità di ospitare quattro adulti in zona notte grazie a un letto matrimoniale ripiegabile nello spazio tetto e uno nella zona giorno. Per coloro che desiderano più spazio Ford non ha lasciato nulla al caso. È disponibile infatti la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard, in cui lo spazio extra è occupato da una toilette integrata con WC elettrico (con pannello a scomparsa per garantire la privacy), un frigorifero e un armadio più grande.

Transit Custom Nugget, pronto alla sfida con il nuovissimo van Mercedes Marco Polo, dispone poi di una serie di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente e il sistema di mantenimento della corsia di marcia. Disponibili a richiesta anche un sistema audio premium, un secondo tavolo pieghevole, gli accessori per il trasporto esterno di biciclette e attrezzature sportive.