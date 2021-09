Il camper extra lusso col garage per la supercar

Performance S è il nuovo camper motorhome che sfoggia interni ultra lussuosi e dispositivi tecnologici di ultimissima generazione, in grado di creare un mezzo all’avanguardia e ‘per pochi fortunati’. È l’azienda tedesca Volkner Mobil a presentarlo, il camper stupisce anche per la meccanica, che può custodire ‘in segreto’ una fantastica Bugatti Chiron.

Auto da sogno che tutti conosciamo ma che purtroppo in pochi si possono permettere (è una delle vetture che, ad esempio, fa parte del garage milionario di Cristiano Ronaldo). Il fantastico camper motorhome Performance S diventa quindi una sorta di garage su ruote e l’optional della supercar ha un costo di 3 milioni di euro. Un dettaglio certamente unico, per un prezzo che solo in pochissimi si possono permettere.

Performance S di Volkner Mobil è stato presentato al Salone di Dusseldorf dedicato proprio al lancio dei nuovi camper. Un motorhome speciale e unico, realizzato dall’azienda tedesca che già detiene il ruolo di leader della realizzazione di camper di lusso. Con questo veicolo si è superata, creando l’extra lusso che nessuno immaginava. Ricchezza in abbondanza a bordo del mezzo; al Salone oltretutto è stata svelata, come abbiamo detto, questa versione ultra speciale, che contiene un pezzo unico, una Bugatti Chiron che vale più di 3 milioni di euro e che, venduta insieme al Performance S, fa parte del pacchetto completo da 6,5 milioni per ricchi e fortunatissimi futuri proprietari.

Il motorhome extra lusso Performance S presenta quindi questo garage interno integrato, in cui possono essere custodite automobili e altri veicoli. Grazie alle misure del motorhome, lungo 12 metri, alto 3,85, largo 2,5 e con un passo di 5.8 metri, non è stato difficile per l’azienda inserire anche questo dettaglio. Ma il lusso non finisce qui, all’interno infatti troviamo tante peculiarità di gran valore, come l’impianto audio realizzato in collaborazione con Burmester, da 300.000 euro.

E quanto costa invece il camper? Il prezzo di partenza supera i 2 milioni. Lo spazio interno vanta l’enorme superficie di 30 metri quadri, tra i comfort presenti possiamo parlare della cucina, con forno, lavastoviglie, frigorifero e piano cottura a induzione. O ancora del climatizzatore multizona e molto altro, quasi come una mega villa su ruote. Infine, per quanto riguarda la motorizzazione, i clienti potranno scegliere tra la variante Volvo da 460 CV e Mercedes da 430 CV.