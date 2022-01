Il camper 4×4 sembra un hotel a cinque stelle

La base tecnica del Sod Rise 4×4 e le sue le prestazioni in fuoristrada sono quelle del mitico Mercedes Unimog, ma l’allestimento è degno di un motorhome di lusso. L’Unimog U5032 Mercedes-Benz fuoristrada è la base di questo veicolo di lusso, che è stato completamente riprogettato dalla Casa tedesca Sod.

Rise 4×4 con doppia cabina offre tutto ciò di cui i clienti del camper fuoristrada hanno bisogno. Il veicolo infatti è dotato di una tecnologia sofisticata e robusta, è in grado di offrire prestazioni straordinarie e comfort assoluto a bordo, sia per il guidatore che per i passeggeri. La cabina rende omaggio al leggendario fuoristrada Mercedes G63 ed è dotata di ogni tipo di innovazione tecnica. La carrozzeria ‘da camper’ fuoristrada è un prodotto esclusivo della Casa, realizzato su misura per i suoi veicoli.

Il progetto della Casa tedesca Sod

Il nuovo camper di lusso 4×4, che sembra un hotel a 5 stelle su ruote, è stato appositamente sviluppato, progettato e implementato dagli specialisti del fuoristrada di Sod. Una delle caratteristiche vincenti di questo modello è che la struttura può essere anche separata dal telaio e azionata in modo indipendente. Gli interni progettati unicamente per questo veicolo colpiscono per i migliori materiali scelti e utilizzati e per i dettagli ben studiati e inseriti. È così che viene creato un camper fuoristrada di classe premium davvero unico.

Un vero e proprio veicolo senza compromessi, che la Casa offre in due differenti varianti di motore. Il Sod Rise 4×4-5032-4-231 fornito sul mercato con 4 cilindri e 231 CV di potenza massima, e la versione estrema Sod Rise 4×4-5032-6-400, in grado di sprigionare ancora più potenza. L’unità a 6 cilindri incorporata eroga infatti ben 400 CV e offre prestazioni più elevate, soprattutto su terreni estremi.

La Casa tedesca Sod, conosciuta per la sua attività di conversioni fuoristradistiche, la stessa che si definisce “creatrice di veicoli personalizzati di qualità eccezionale, dove l’unico limite è l’immaginazione”, ha presentato questo suo nuovo ed interessante progetto, molto ambizioso, che prende come base il mitico Mercedes Unimog, l’autocarro inarrestabile della Casa della Stella, che ha deciso di trasformare in un motorhome con tutte le comodità del caso. Un hotel lusso su ruote, come abbiamo detto: e infatti il prezzo non è certamente alla portata di tutti.

Il prezzo da capogiro

Sod è l’acronimo di Stone Offroad Design, l’azienda tedesca ha deciso di usare la stessa piattaforma dell’Unimog U5032, mantenendo infatti quelle che sono le note e apprezzate doti offroad dello storico modello di Mercedes. Le motorizzazioni proposte, come abbiamo visto, saranno due. Entrambe alimentate a diesel e abbinate ad un cambio a 8 marce. Al crescere della potenza del veicolo (considerato uno dei più lussuosi camper) chiaramente aumenta anche il prezzo: si parte dalla già proibitiva cifra di 700 mila euro, per arrivare a 900.000, non proprio alla portata di tutti. Ecco perché possiamo definire il nuovo Rise 4×4 un veicolo di lusso, che solo pochi fortunati potranno permettersi di comprare, con performance e comfort da urlo. Il veicolo è lungo quasi 7 metri in tutto, alto 3,9 e largo 2,5 metri. Un camper fuoristrada lussuoso, che dispone anche di un garage sul retro, in cui possono essere parcheggiate anche due moto.