Fonte: Ufficio Stampa BMW In campeggio con la MINI: la soluzione perfetta per chi ama la comodità anche on the road

Andare in campeggio con la MINI è un’esperienza adatta anche a coloro che non sono troppo avvezzi a tende, tendaggi e accampamenti. Grazie all’AirTop realizzato da Autohome per le vetture del marchio di BMW, viaggiare on the road con MINI Cooper S Countryman e MINI Cooper SE Countryman ALL4 diventa un’avventura da vivere in pieno comfort e sicurezza.

Le due generazioni MINI trovano un punto d’incontro ancora una volta nel divertimento: che sia l’esperienza di guida o la possibilità di campeggiare ovunque ci conducano le quattro ruote, il core del marchio BMW resta quello di creare un’esperienza indimenticabile.

MINI Countryman: in campeggio con l’Air Top

La tenda da tetto progettata per MINI permette di trasformare ogni viaggio in un’esperienza indimenticabile. L’esclusivo Air Top, realizzato dalla Autohome per le vetture del brand acquisito da Bmw nel 1994, è pensato per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori, inclusi quelli che non amano troppo la frugalità del campeggio. D’altronde, chi compra una MINI ha un’idea di divertimento piuttosto distante da quella che si può esprimere scegliendo un’auto esplicitamente votata ai lunghi viaggi on the road.

Agile e scattante in entrambe le versioni proposte con Air Top, la MINI ha il suo carattere peculiare, ed è per questo che dispone di una tenda da tetto appositamente progettata per le vetture del marchio da Autohome, azienda specializzata in prodotti e soluzioni per la vita outdoor.

L’Air Top di MINI è stato introdotto da qualche anno, facendo il suo ingresso tra gli optional della Countryman, per essere destinato, a partire dal 2021, esclusivamente ai modelli a basse emissioni, cioè alla Cooper SE 100% elettrica e alla Plug-In Countryman All4 Hybrid.

Viene oggi proposto come trait d’union tra due diverse generazioni MINI Countryman: disponibile per la MINI Cooper S Countryman e per l’ibrida Plug-in MINI Cooper SE Countryman ALL4, la tenda da tetto MINI fa parte di una nutrita serie di accessori pensati per le avventure on the road, dal portabici posteriore alla MINI Pic Nic Bench, che permette di trasformare il margine inferiore del vano portabagagli in una comoda panchina per due persone.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Una tenda di lusso sul tetto dell’auto

In attesa della terza generazione di MINI Countryman, che arriverà nel 2024, lo spirito avventuroso e divertente di MINI si trasforma in un perfetto compagno di viaggio: basta scegliere la propria destinazione e piazzare le tende. Cosa che, grazie alle quattro molle a gas distribuite sugli angoli è particolarmente semplice – anche per chi non ha dimestichezza con le case su ruote.

La tenda da tetto MINI è realizzata in fibra di vetro, per garantire un isolamento ottimale (sia dal calore sia dal rumore), ed è enorme: l’Air Top misura 210 centimetri di lunghezza, 130 centrimetri di larghezza ed è alto ben 94 centimetri, quasi come una tenda da due persone.

Dispone di due porte e di due finestre, che permettono di accedere facilmente e anche di arieggiare l’ambiente, e di un materasso con fodere e cuscini di cotone. L’Air Top progettato per MINI Countryman è dotato di una comoda scaletta in alluminio regolabile in altezza e con blocco automatico di sicurezza.