In campeggio con la Porsche: ora si può

Fonte: Ufficio Stampa Porsche Porsche presenta la nuova tenda da tetto

Campeggiare con una Porsche? Da oggi è possibile, grazie alla nuova creatura mostrata in anteprima dalla Casa automobilistica. Le sportive potenti del brand si trasformano in vetture ideali per le avventure all’aria aperta, grazie alla nuova tenda da tetto di Porsche Tequipment. E quindi anche il proprietario di una Porsche oggi può vivere l’euforia delle auto sportive in un modo nuovo. Questa pratica attrezzatura avventurosa trasforma l’auto sportiva quasi in una vera e propria camera d’albergo per gli amanti della natura.

Com’è fatta la tenda da tetto di Porsche

La nuova tenda di Porsche è dotata di una custodia rigida esclusiva, che è stata sviluppata presso il Weissach Development Center e co-progettata dallo Studio FA Porsche a Zell am See, che la rende resistente e ottima per ogni utilizzo. Il design hardcase può essere installato sui sistemi di trasporto sul tetto di differenti modelli della Casa, in particolare su 911 (qui la nuova generazione), Cayenne, Panamera, Macan (listino prezzi) e Taycan, sia con che senza il corrimano.

Possiamo parlare praticamente di una sorta di camera con vista, con due finestre laterali e una finestra sul tetto di serie. La tenda è stata realizzata per accogliere due persone ed è ideale per tutte le stagioni, ora è disponibile per l’ordinazione presso i partner di vendita Porsche e il suo prezzo per i clienti è di 4.980 euro. Le consegne della nuova tenda da tetto di Porsche dovrebbero iniziare a partire da novembre 2022.

I dettagli della tenda

Nella posizione estesa, la superficie del pavimento misura 210×130 cm. All’interno troviamo anche un comodo materasso in polischiuma ad alta densità integrato. Le pareti della tenda sono realizzate in misto cotone traspirante, la struttura è progettato anche per resistere nelle giornate di pioggia, con cerniere resistenti all’acqua e una copertura antipioggia separata per l’ingresso. Le pareti laterali imitano la linea della 911 e presentano il logo Porsche. Tra le caratteristiche uniche degli interni troviamo la fodera trapuntata altamente isolante in grigio chiaro, il profilo della tenda ricorda la silhouette di una montagna.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Tra gli alti punti salienti all’interno possiamo indicare entrambi i finestrini laterali – che possono essere completamente aperti per la ventilazione. È stata inserita anche una protezione contro gli insetti per tenere lontane le zanzare, le mosche e altri fastidi, e un’ulteriore funzione di oscuramento, che invece aiuta a tenere lontana la luce fastidiosa, soprattutto nelle prime ore del giorno.

Il montaggio della tenda da tetto Porsche

La tenda da tetto Porsche può essere montata rapidamente in campeggio. Innanzitutto, è indispensabile aprire i fermi di sicurezza con la serratura. Quindi sollevare leggermente l’hardcase e aprirlo con l’ausilio di due ammortizzatori a pressione del gas. La zona piedi del pavimento viene ripiegata e stabilizzata utilizzando la scala telescopica integrata: la tenda è già aperta. L’ultimo passaggio consiste semplicemente nel montare la tenda e renderla tesa con i quattro pali.

Gli acquirenti possono scegliere tra la custodia rigida nera/grigio chiaro e nera/grigio scuro, ognuna delle quali è decorata con un logo Porsche nero opaco. Ulteriori accessori opzionali per Tequipment saranno presto disponibili, tra cui una coperta riscaldata e un organizer per scarpe e borse.