Cadillac XT4, il primo suv della Casa in Europa

editato in: da

Cadillac XT4 lancia il suo suv, basato su una nuova architettura compatta e così entra a far parte di quello che è il segmento in più rapida crescita in Europa. L’auto offre design espressivo, prestazioni sicure, tecnologia all’avanguardia e ampio spazio nell’abitacolo, nonostante le dimensioni esterne compatte.

Il motore turbodiesel 2.0L compatibile Euro 6d della XT4 sviluppato esclusivamente per il mercato europeo è in grado di erogare una potenza di circa 170 Cavalli e fino 380 Nm di coppia. Il nuovo suv Cadillac XT4 sarà in vendita in Europa a partire dal 2020, inizialmente disponibile in due diverse versioni, Launch Edition e Launch Edition Sport. La prima a trazione anteriore, cerchi da 18 pollici, griglia anteriore, maniglie, fascia inferiore e modanature della cornice dei finestrini in alluminio satinato. La Launch Edition Sport invece a trazione anteriore o trazione integrale con sistema a doppia frizione, cerchi da 20 pollici, griglia e volante sportivi, maniglie, fascia inferiore e modanature della cornice dei finestrini in nero lucido, pedali sportivi e luci posteriori a Led.

Infinite le dotazioni di comfort e sicurezza del nuovo Cadillac XT4, tra cui riconoscimento del segnale stradale, avviso di cambio corsia e mantenimento della stessa, avviso di attraversamento del traffico, sedili e volante riscaldati, portellone elettrico con comando automatico e un sistema di Infotainment. Entrambe le edizioni di lancio sono dotate di telecamere, sistema di assistenza al parcheggio, sistema di informazione e supporto Cadillac User Experience con navigazione 3D integrata e molto altro ancora. La Launch Edition Sport è inoltre dotata di controllo automatico della velocità adattivo con funzionalità stop & go e display head-up a colori.

Il suv vanta prestazioni eccezionali e la maneggevolezza finemente bilanciata del marchio Cadillac, offrendo una guida dinamica proprio come tutte le berline sportive del brand acclamate dalla critica. Le sospensioni offrono una guida fluida oltre che reattiva, mentre la modalità di selezione consente al conducente di regolare l’impostazione per adattarsi a diversi stili di guida e superfici stradali. La Launch Edition Sport offre una guida ancora più equilibrata e dinamica.

Cadillac XT4 è anche la prima auto della Casa a essere dotata di electro-hydraulic braking assist, sistema montato al posto di quello convenzionale di frenata assistita. In Germania, i prezzi per le due edizioni lancio partono da 42.900 euro o 49.200 euro.